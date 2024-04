Il se fait appeler «The Bomber»: 2 ados suisses arrêtés pour terrorisme

Deux jeunes suisses radicalisés planifiaient une attaque terroriste, selon les autorités. Ils discutaient de leurs projet en ligne. Voici ce que l'on sait.

Kurt Pelda / ch media

Au moins un jeune suisse aurait échangé, via une messagerie, avec des sympathisants de l'EI en Allemagne. Ceux-ci préparaient une série d'attentats. Selon la commission d'enquête allemande Hybris, les membres du chat parlaient d'attaques au couteau, de cocktails Molotov et d'armes à feu. Leurs cibles: des églises et des synagogues, entre autres.

Deux partisans de l'EI dans la mosquée de Neuhausen à Winterthour. Telegram

Côté allemand, deux jeunes filles de quinze et seize ans ainsi qu'un adolescent de quinze ans, considéré comme le cerveau de ces opérations, y ont participé. Dans le cadre d'une action coordonnée entre Berne et Berlin, les membres du groupe de discussion et deux Suisses, des Schaffhousois, ont été arrêtés fin mars. Toutes les personnes concernées bénéficient de la présomption d'innocence.

Souvenirs de l' attentat de Zurich

Hormis les deux adolescents domiciliés à Neuhausen am Rheinfall (SO), un jeune de 18 ans a également été arrêté dans le canton de Thurgovie. Les enquêteurs veulent savoir si des attentats à l'explosif étaient envisagés. Ces arrestations rappellent le souvenir du terroriste zurichois de quinze ans qui avait failli tuer un juif orthodoxe au couteau début mars. Peu avant, ce Suisse, qui se faisait appeler «Ahmed le boucher» sur internet, avait prêté allégeance à l'EI.

Selon des sources allemandes, les deux plus jeunes ont été mis hors d'état de nuire à temps. Italien d'origine, Flavio S.* (prénom d'emprunt), âgé de 16 ans, était très actif sur les réseaux sociaux. Tout comme l'auteur du coup de couteau, il possédait d'innombrables comptes. L'un d'eux, créé il y a environ six ans, s'appelait «The Bomber from Instagram» et était accompagné de deux cœurs.

Flavio S., début 2024. Facebook

Sur les selfies qui y sont publiés, on y découvre un garçon à la bouille enfantine. On ne sait pas exactement ce que Flavio S. voulait dire à l'époque avec le pseudo de «Bombardier». Peut-être faisait-il référence à ses jeux vidéo, car sur certains autres profils, il s'identifie comme un gamer. Sur une chaîne Youtube, il a posté une séquence dans laquelle il commente un jeu – en italien.

Aigle à deux têtes et drapeau du Kosovo

Certains éléments indiquent que Flavio S. a grandi en Italie ou du moins qu'il y a vécu un certain temps. Son père, un ouvrier du bâtiment, y a obtenu la nationalité italienne en 2017. Aujourd'hui, il dispose d'un permis B en Suisse.

Mais sa famille est en réalité originaire du Kosovo. Sur l'un de ses comptes Facebook, Flavio S. dit être originaire de Prizren. Des photos d'enfance le montrent avec son frère, enveloppés dans des drapeaux du Kosovo et de l'Albanie. Sur l'une d'elles, Flavio S. forme l'aigle albanais à deux têtes avec ses mains. Rien n'indique une religiosité plus profonde au sein de la famille.

Le deuxième détenu, un Suisse de quinze ans aux racines kurdes et turques, est aussi passionné de jeux vidéos. Selon le Blick, les deux suspects fréquentaient la même classe. A leur âge, être accro au gaming n'a rien d'exceptionnel, le terroriste zurichois au couteau l'était aussi.

Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que des organisations terroristes comme l'EI tentent délibérément de recruter via les plateformes. Les extrémistes – de l'EI au Hezbollah libanais en passant par l'extrême droite allemande – ont déjà développé leurs propres jeux pour attirer les joueurs et les radicaliser.

L'EI se sert de la fonction de chat. Ils s'adressent également à des joueurs qui ne se doutent de rien au départ. La plupart des amateurs de jeux sont des hommes et des jeunes, exactement ce que cible l'EI.

Tag à un arrêt de bus

La manière dont les deux jeunes interpellés se sont radicalisés fait actuellement l'objet d'une enquête. Ils auraient tagué les lettres «ISIS» (équivalent de Daech) sur un arrêt de bus. Ce qui révèle d'assez mauvaises connaissances du groupe terroriste, qui ne s'appelle plus ainsi depuis une dizaine d'années.

Lors de l'analyse des discussions avec les extrémistes allemands, les enquêteurs ont, par ailleurs, cherché à savoir si les deux jeunes devaient participer à des attentats en Allemagne. Il semblerait plutôt qu'ils planifiaient une attaque en Suisse.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)