Les nouveaux avions de combat suisses vont faire (un peu) plus de boucan

image:keystone/shutterstock

L'avion de chasse F-35, qui doit remplacer le F/A-18 utilisé actuellement, est plus bruyant que son prédécesseur. Toutefois, cette augmentation ne devrait pas être trop pénible pour nos oreilles délicates. Explications.

Les avions de chasse américains F-35 affichent en moyenne un niveau sonore plus élevé que les actuels F/A-18, a relevé le Département de la défense (DDPS) dans un communiqué publié mercredi.

Dans le cadre de l'évaluation des quatre candidats pour le prochain avion de combat, le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa) a effectué des mesures acoustiques.

Son rapport final est classifié confidentiel, car il contient des données protégées par les accords passés avec les constructeurs, selon le DDPS. Armasuisse a donc rédigé un rapport succinct sur le F-35.

3 décibels de plus, c'est à peine «perceptible»

Il y apparaît que le F-35 affiche 3 décibels de plus au décollage que le F/A-18. Mais que l'on se rassure: «Trois dB(A) représentent une différence de bruit qui est à peine perceptible au quotidien par l'oreille humaine aux environs d'un aérodrome», précise le DDPS.

A l'atterrissage, le F-35 affiche un niveau sonore moyen de 0-1 dB(A) de plus. Lors du roulement au sol, le F-35 est plus bruyant de 5 dB(A).

Qui plus est, il y aura moins de vols

Le bruit émis n'est pas le seul critère pour comparer. La fréquence des vols est également prise en compte.

En effet, bonne nouvelle: les décollages et les atterrissages pourraient baisser de moitié. L'exposition au bruit ne changera donc pas pour les riverains de Payerne, Meiringen (BE) et Emmen (LU), c'est-à-dire les trois sites concernés.

Avec le futur concept de stationnement, les Forces aériennes répartiront donc l'exposition au bruit entre les trois aérodromes militaires d'une manière comparable à aujourd'hui. Soit sur la base de la moyenne des cinq dernières années.

Et d'autres mesures sont prévues

De nouvelles mesures d'atténuation du bruit sont aussi examinées en collaboration avec le constructeur américain Lockheed Martin et l'Empa. Au besoin, le DDPS fera installer de nouvelles fenêtres antibruit, assure-t-il. (mbr/ats)