Avec des jumeaux, la probabilité d'une césarienne augmente. Image: Keystone

Voici les cantons où l'on pratique le plus de césariennes et pourquoi

En Suisse, un nombre d'enfants supérieur à la moyenne vient au monde par césarienne. Les écarts régionaux restent toutefois considérables. Tour d'horizon.

Annika Bangerter Suivez-moi

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En Suisse, un enfant sur trois vient au monde par césarienne. En comparaison internationale, ce taux est supérieur à la moyenne. Le nombre de césariennes varie cependant nettement d'un canton à l'autre. L'Observatoire suisse de la santé (Obsan) s'est penché sur les raisons de ces écarts et a analysé plus de 740 000 naissances survenues entre 2015 et 2023.

Les raisons d'une césarienne

Les raisons du recours à la césarienne sont multiples. Le fait que la mère ait déjà accouché par cette méthode lors d'une naissance précédente pèse fortement dans la balance.

La position de l'enfant dans le ventre de la mère joue également un rôle important, tout comme la durée de la grossesse, une éventuelle maladie du placenta, les grossesses multiples et l'âge de la mère. Plus les mères sont âgées, plus la probabilité d'une césarienne augmente.



Cette tendance se manifeste de façon particulièrement nette chez les mères de 40 ans et plus.

Des hôpitaux qui exercent une forte influence

Mais même après avoir pris en compte ces caractéristiques médicales et individuelles, des différences marquées subsistent entre les régions, écrivent les auteurs de l'étude.

Ils ont donc également examiné l’influence des hôpitaux traitants et constaté que les résultats suggèrent que des facteurs propres aux établissements jouent eux aussi un rôle important. Les pratiques médicales semblent ainsi avoir une influence notable sur le taux de césariennes.



On ne saurait toutefois exclure que les femmes enceintes choisissent leur hôpital en fonction de leurs préférences en matière de suivi obstétrical, ce qui accentuerait en partie ces écarts.

Certaines hypothèses relatives à cet «effet hôpital» n'ont pas pu être entièrement clarifiées à l'aide des données disponibles, indique l'étude. Les spécialistes partent ainsi du principe qu'un plus grand nombre de sages-femmes disponibles dans un hôpital augmente la probabilité d'accouchements par voie basse.



Cette hypothèse ne peut, toutefois, pas être vérifiée de manière définitive, faute de données sur les activités concrètes des sages-femmes au sein des hôpitaux, précisent les auteurs de l'étude. Cela s'explique par le fait que les sages-femmes n'accompagnent pas exclusivement les accouchements, mais interviennent aussi dans le suivi prénatal et postnatal. (trad. ysc)