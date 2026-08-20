Le DFAE a été informé de la détention d'un ressortissant suisse à Bali. Image: Shutterstock

Un Suisse condamné à une peine de prison à Bali

Sur l'île indonésienne de Bali, un Suisse a été condamné à une peine de prison pour avoir enfreint les règles relatives aux jours fériés. Interrogé à ce sujet jeudi, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé avoir connaissance de cette affaire.

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Le DFAE a été informé de la détention d'un ressortissant suisse à Bali, mais ne peut s'exprimer concrètement sur cette affaire pour des raisons liées à la protection des données et de la vie privée, indique-t-il à l'agence de presse Keystone-ATS.

L'ambassade de Suisse à Jakarta est en contact avec les autorités compétentes et apporte son soutien à la personne concernée dans le cadre de la protection consulaire.

Plusieurs médias avaient auparavant fait état de cette affaire. Selon le journal 20 Minuten, notamment, le touriste suisse aurait été condamné à un an de prison pour s’être moqué d’un jour férié hindou sacré à Bali et avoir enfreint les règles qui s’y rapportent.

Jeudi, un tribunal de Denpasar a déclaré ce jeune homme de 26 ans coupable d’avoir enfreint le nouveau code pénal indonésien par le biais de publications sur les réseaux sociaux.

Selon le Tages-Anzeiger, ce jugement fait suite à un incident survenu lors de la fête balinaise du Nouvel An, Nyepi. En effet, lors de cette journée sacrée, des règles strictes s’appliquent sur l’île: l’éclairage extérieur, le bruit et le fait de quitter son logement sont interdits, afin, selon la croyance, de faire croire aux esprits que l’île est inhabitée. (sda/ats)