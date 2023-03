Le vice-président s'est rendu à Berne pour un dîner de travail avec le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis. Image: sda

L'Europe «optimiste» pour négocier ses relations avec la Suisse

Maros Sefcovic termine sa visite de deux jours en Suisse. Le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic s'est montré optimiste mercredi sur un déblocage des discussions entre la Suisse et l'UE concernant l'accord-cadre.

Le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic termine sa visite de deux jours en Suisse. Il doit rencontrer les membres des commissions de politique extérieure des Chambres fédérales, des représentants des partenaires sociaux et de la Conférence des gouvernements cantonaux

Maros Sefcovic s'est montré optimiste mercredi sur un déblocage des discussions entre la Suisse et l'UE. Il espère pouvoir clore les négociations d'ici l'été 2024.

Invité à s'exprimer devant une salle comble et un parterre de représentants politiques et académiques à l'occasion de la 47e Journée européenne de l'Université de Fribourg, Maros Sefcovic s'est montré encourageant au sujet des relations bilatérales entre Berne et Bruxelles. Il n'a toutefois pas oublié de rappeler les règles du jeu en soulignant que «les portes de l'UE ont toujours été ouvertes à la Suisse».

Le Slovaque dirige les travaux de la Commission sur les relations de l'Union européenne avec les pays non-membres de l'Union européenne, dont la Suisse. Il supervise notamment les discussions en cours sur les futures relations Suisse-UE depuis la rupture de l'accord-cadre institutionnel en mai 2021.

Un délai fixé à l'été 2024

Après avoir mentionné les crises actuelles et les défis futurs de l'Union européenne (UE), le commissaire a jugé que «le statu quo n'est pas une option» et que «les relations entre la Suisse et l'Union européenne doivent être en accord avec le temps».

Pour Maros Sefcovic, il est «urgent de trouver un équilibre entre les intérêts de Bruxelles et de Berne» afin de «débloquer le plein potentiel de cette collaboration».

La visite en Suisse du vice-président de la Commission européenne, et en particulier la rencontre agendée dans la soirée avec le conseiller fédéral Ignazio Cassis, permettront de «faire le point» sur le cycle de discussions exploratoires en cours. Le Slovaque a dit espérer pouvoir «clore les négociations à l'été 2024».

L'UniFR comme tremplin

La venue en Suisse de Maros Sefcovic, annoncée depuis plusieurs mois, intervient alors que Berne et Bruxelles mènent une série d'entretiens exploratoires visant à établir des bases en vue de négociations futures entre la Suisse et l'UE. Huit cycles d'entretiens ont déjà eu lieu, mais n'ont pas permis de percée.

Le conseiller d'Etat fribourgeois Jean-François Steiert et la rectrice de l'UniFR Astrid Epiney ont également pris la parole devant l'Alma mater. Ils ont tous deux relevé les «effets néfastes» de l'abandon de l'accord-cadre institutionnel en mai 2021 et souhaité une «stabilisation rapide des relations entre la Suisse et l'Europe».

En ce sens, Astrid Epiney a souhaité que l'UniFR «contribue à la poursuite des discussions» en offrant cette «soirée de dialogue».

«Echange de vues» avec Cassis

Après cette conférence donnée à Fribourg, le vice-président s'est rendu à Berne pour un dîner de travail avec le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis. Selon Berne et Bruxelles, les discussions ne seront cependant que des «échanges de vues».

Jeudi, Sefcovic rencontrera les membres des commissions de politique extérieure des Chambres fédérales, ainsi que des représentants des partenaires sociaux et de la Conférence des gouvernements cantonaux. (ats)