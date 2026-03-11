en partie ensoleillé13°
Voici la chanson qui représentera la Suisse à l'Eurovision 2026

Swiss musician Veronica Fusaro performs during the opening ceremony of the Maison Suisse, at the Swiss Embassy in Paris, prior to the 2024 Paris Summer Olympics in Paris, France, Wednesday, July 24, 2 ...
«Alice», c'est le titre de la chanson suisse qui sera présentée à l'Eurovision à Vienne du 14 au 16 mai prochain.Image: KEYSTONE

Voici la chanson qui représentera la Suisse à l'Eurovision 2026

«Alice», c'est le titre de la chanson suisse qui sera présentée à l'Eurovision à Vienne du 14 au 16 mai prochain. Cette année, la chanson suisse a une particularité, les fans de la bernoise ne seront pas surpris.
11.03.2026, 12:54

La chanson Alice a été révélée, il y a quelques minutes sur la chaîne Youtube de l'Eurovision, où l'on peut voir le clip officiel. Veronica Fusaro s'est dit extrêmement honorée de représenter son pays.

C'est elle qui représentera la Suisse à l'Eurovision
«C’est vraiment une occasion unique de partager ma musique sur une scène aussi magnifique, devant des spectateurs venus du monde entier»
Veronica Fusaro
Vidéo: watson

Une chanson pas inconnue

Alice figure déjà dans l'album de Looking for connection sorti le 24 octobre 2025, cette information avait «fuité» dans la presse, notamment chez nos confrères de Blick. Cette particularité montre qu'il est possible pour une artiste de soumettre une chanson au concours de l'Eurovision alors qu'elle est déjà parue. Les fans de l'artiste ne seront donc pas surpris.

La sélection de l'artiste avait déjà été communiquée en janvier. Originaire de Thoune (BE) et établie à Berne, Veronica Fusaro a été choisie parmi 493 candidatures dans le cadre d'une procédure en plusieurs étapes, impliquant un jury international composé de spécialistes et d'un panel de fans de l'Eurovision. Le vote a été pondéré à parts égales entre le jury et le public.

Que pensez-vous d'Alice de Veronica Fusaro?
Au total, 10 personnes ont participé à ce sondage.

Artiste confirmée sur scène, Fusaro a été nommée «Meilleur Talent» par la radio nationale suisse SRF 3 en 2016, marquant une étape importante dans le début de sa carrière. Depuis, elle a donné plus de 500 concerts en Suisse et à l'étranger, se produisant sur des scènes et dans des festivals prestigieux, tels que Glastonbury, le Montreux Jazz Festival et le Gurtenfestival, et assurant la première partie de Mark Knopfler à l'Amphithéâtre de Nîmes. Elle a clôturé l'année 2023 par un concert en tête d'affiche au festival Kaufleuten de Zurich.

A noter que ce n’est pas la première fois que Veronica Fusaro participe l’aventure Eurovision: l'année dernière la native de Thoune (BE) avait présenté Slot Machine lors de la sélection interne. Le chanson n’a pas été sélectionnée, mais l'artiste la intégrée dans son dernier album. (ats/cru)

Thèmes
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
Qui est JJ, l'austro-philippin qui a remporté l'Eurovision?
Video: watson
