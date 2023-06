Fribourg: ce chauffard ivre n'aurait jamais dû tenter de détruire un radar

Ce n'est jamais très agréable de se faire tirer le portrait en plein excès de vitesse. Dans le canton de Fribourg, un chauffard en colère et sous l'emprise de l'alcool s'en est pris violemment à son ennemi d'un soir, mais s'est simplement blessé au bras. Voici son histoire.

Jeudi 15 juin, il est 23h35. Le Centre d’engagement et d’alarme de la Police cantonale fribourgeoise reçoit un appel qui sort de l'ordinaire. Un individu serait en train de faire sa fête à un radar, au bord de la route de Morlon, située sur la commune de Bulle. Armé d'un marteau, il tente vainement de détruire l'objet de sa colère, mais ne rate pas son bras. Une maladresse qui permettra aux autorités, plus tard dans la nuit, d'identifier cet agresseur de radar.

Sur le moment, le Monsieur a de quoi être un peu ronchon. Deux minutes avant le coup de fil du témoin, il se fait flasher à une vitesse (nette) de 78 km/h, sur un tronçon limité à 50.

Conscient d'avoir été pris sur le fait, il décide alors de faire demi-tour, d'empoigner un marteau qui traînait dans sa voiture et de cogner quelques minutes contre ce satané radar. En vain.

Au début et sur place, la police ne peut que constater les dégâts et la fuite de l'auteur. Mais grâce à la petite photo-souvenir, son véhicule sera malgré tout retrouvé quelques minutes plus tard sur un parking du centre-ville de Bulle. Toujours aucune trace du chauffard.

Mais un deuxième coup de fil viendra apporter les pièces manquantes de ce puzzle un poil loufoque. Il est 03h30 «lorsqu'une patrouille de police a été appelée à Riaz pour un homme blessé à un bras», nous raconte le communiqué de la police fribourgeoise. Une fois pris en charge, transporté à l'hôpital et soigné, les autorités réalisent qu'ils sont potentiellement en présence de l'homme du radar. Cet automobiliste de 69 ans, «sous l'influence de l'alcool au moment des faits», reconnaîtra son geste une fois auditionné.

Non seulement le chauffard (blessé) n'a pas réussi à détruire totalement son ennemi d'un soir, mais il devra probablement casquer pour les dégâts, qui se montent à «plusieurs milliers de francs». Son permis lui a été retiré et une plainte pénale pour dommages à la propriété a été déposée.