Lac de Neuchâtel: un baigneur victime d'un malaise mortel

L'accident mortel a eu lieu sur le lac de Neuchâtel (image d'illustration). Keystone

Il fait un malaise mortel dans le lac de Neuchâtel

Un homme d’une soixantaine d’années est décédé, victime d’un malaise alors qu’il nageait près de son bateau, sur le lac de Neuchâtel. Malgré l’intervention de témoins et des secours, il n’a pas pu être réanimé.

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Une dizaine de jours après le décès d'un baigneur à Cortaillod (NE), un nouvel accident mortel est survenu vendredi soir dans le lac de Neuchâtel. Un homme d'une soixantaine d'années domicilié dans le canton de Zurich a perdu la vie malgré l'intervention rapide de témoins et des secours.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le sexagénaire nageait à proximité de son bateau lorsqu'il a vraisemblablement été victime d'un malaise, entraînant une perte de connaissance, ont indiqué lundi le Ministère public et la police cantonale neuchâteloise. L'accident a eu lieu près de l'embouchure de l'Areuse.

Secours des baigneurs

Plusieurs baigneurs se sont immédiatement portés à son secours, l'ont ramené jusqu'à la rive et ont entrepris les premiers gestes de réanimation. Une ambulance du dispositif de premiers secours de Neuchâtel, ainsi qu'une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation ont ensuite pris le relai.

Avec les températures élevées et la forte fréquentation des plans d'eau en cette période estivale, la police neuchâteloise renouvelle son appel à la prudence. Les activités aquatiques comportent des risques qui ne doivent pas être sous-estimés.

Une autre baignade fatale à Berne

Par ailleurs, un autre accident mortel a eu lieu dans le canton de Berne, ce week-end. Un homme âgé de 62 ans est décédé samedi lors d'un accident de baignade, dans la commune de Moosseedorf.

Selon les premiers éléments, le sexagénaire faisait du snorkeling au large de la plage Moossee, hors de la zone de natation, lorsqu’il s’est retrouvé en difficulté.Malgré des secours immédiats, l’homme est décédé sur les lieux de l'accident, a précisé lundi la police cantonale bernoise.

La victime est un Suisse domicilié dans le canton de Berne. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulement de l’accident. L’intervention a mobilisé des forces d’engagement de la police cantonale bernoise, un hélicoptère de la Rega et un spécialiste de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne. La plage a été fermée durant l’intervention, soit environ trois heures.