Un randonneur argovien chute mortellement sur le Pilatus

L'infortuné randonneur est tombé d'une voie du Pilatus, à proximité d'Hergiswil (NW). Image: KEYSTONE

La police nidwaldienne a indiqué qu'un Argovien de 57 ans avait mortellement chuté sur le Pilatus jeudi, avant d'être repêché vendredi par la Rega.

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Un homme de 57 ans a trouvé la mort dans un accident survenu sur le Pilatus, près de Hergiswil (NW). Le randonneur a chuté jeudi dans un terrain escarpé et a été retrouvé sans vie vendredi par la Rega, a annoncé samedi la police nidwaldienne.

Un tiers a signalé la présence d'un sac à dos dans un couloir. Lors d'un vol de recherche effectué par la suite, la Rega a découvert la personne inanimée. Le quinquagénaire était originaire du canton d’Argovie. D’après les premières constatations, sa chute mortelle remonterait à jeudi.

Depuis le début de l’année, la Rega est intervenue à 323 reprises pour des accidents de montagne, soit 39 de plus que sur la même période l’an dernier. (btr/ats)