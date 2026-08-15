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Montagne: un randonneur argovien chute mortellement sur le Pilatus

Un randonneur argovien chute mortellement sur le Pilatus

Eine Uebersicht von Standort Hergiswil Matt mit Wohnhaeuser mit dem Berg Pilatus im Dorf und der Gemeinde von Hergiswil im Kanton Nidwalden am Sonntag, 26. April 2026. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
L'infortuné randonneur est tombé d'une voie du Pilatus, à proximité d'Hergiswil (NW).Image: KEYSTONE
La police nidwaldienne a indiqué qu'un Argovien de 57 ans avait mortellement chuté sur le Pilatus jeudi, avant d'être repêché vendredi par la Rega.
15.08.2026, 18:0115.08.2026, 18:01

Un homme de 57 ans a trouvé la mort dans un accident survenu sur le Pilatus, près de Hergiswil (NW). Le randonneur a chuté jeudi dans un terrain escarpé et a été retrouvé sans vie vendredi par la Rega, a annoncé samedi la police nidwaldienne.

Un tiers a signalé la présence d'un sac à dos dans un couloir. Lors d'un vol de recherche effectué par la suite, la Rega a découvert la personne inanimée. Le quinquagénaire était originaire du canton d’Argovie. D’après les premières constatations, sa chute mortelle remonterait à jeudi.

Depuis le début de l’année, la Rega est intervenue à 323 reprises pour des accidents de montagne, soit 39 de plus que sur la même période l’an dernier. (btr/ats)

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