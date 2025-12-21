en partie ensoleillé
Faits divers

Une automobiliste se prend un mur et se tue vers Berne

Une automobiliste se prend un mur et se tue vers Berne

Un grave accident de la circulation s'est produit à Worb (BE) samedi après-midi. La conductrice d'un véhicule a percuté le mur d'un atelier, se blessant mortellement.
21.12.2025, 11:4921.12.2025, 11:49

Son passager a été transporté à l'hôpital dans un état critique.

Selon les premières constatations, la conductrice a franchi un rond-point pour des raisons encore inconnues et percuté le mur d'un atelier, a indiqué la police cantonale dimanche.

En roue libre, un conducteur de 86 ans roule sur une voie ferrée

Malgré des mesures de sauvetage immédiates, la femme est décédée sur les lieux. Son passager, grièvement blessé, a été transporté dans un état critique à l'hôpital par la Rega. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de l'accident.

(sda/ats)

