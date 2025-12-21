Image: KEYSTONE

Une automobiliste se prend un mur et se tue vers Berne

Un grave accident de la circulation s'est produit à Worb (BE) samedi après-midi. La conductrice d'un véhicule a percuté le mur d'un atelier, se blessant mortellement.

Plus de «Suisse»

Son passager a été transporté à l'hôpital dans un état critique.

Selon les premières constatations, la conductrice a franchi un rond-point pour des raisons encore inconnues et percuté le mur d'un atelier, a indiqué la police cantonale dimanche.

Malgré des mesures de sauvetage immédiates, la femme est décédée sur les lieux. Son passager, grièvement blessé, a été transporté dans un état critique à l'hôpital par la Rega. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de l'accident.

(sda/ats)