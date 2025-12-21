Image: Shutterstock

En roue libre, un conducteur de 86 ans roule sur une voie ferrée

Samedi après-midi, un automobiliste de 86 ans a endommagé plusieurs poteaux de signalisation à Saint-Gall. Il a également roulé par moments sur une voie ferrée. Son permis de conduire lui a été retiré.

Plus de «Suisse»

L'homme circulait en direction du centre-ville lorsqu'il est sorti de la route, a indiqué dimanche la police municipale de Saint-Gall. Il a alors heurté un poteau de signalisation, avant de poursuivre sa route sur une quarantaine de mètres sur une voie ferrée. En quittant la voie, il a heurté un autre poteau.

Sans se soucier des dommages causés, il a poursuivi sa route avec un pneu arrière crevé. Plusieurs autres usagers de la route ont tenté en vain d'attirer son attention sur le pneu crevé en klaxonnant.

Une patrouille de la police municipale a finalement pu arrêter l'automobiliste. Il a été déclaré inapte à la conduite et une analyse de sang et d'urine a été ordonnée. Son permis de conduire lui a été retiré et il sera dénoncé. La voiture endommagée a dû être remorquée. (sda/ats)