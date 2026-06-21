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Accident: deux motocyclistes gravement blessés à Gersau (SZ)

Deux motocyclistes gravement blessés dans un accident à Gersau (SZ)

Feuerwehr und Polizei Fahrzeuge stehen auf dem Vorplatz anlaesslich einer Medienkonferenz des Kanton Schwyz zum Projekt des neuen Kantonalen Verwaltungs- und Sicherheitszentrum auf dem Kaltbach Areal ...
La police schwytzoise a dû intervenir pour un accident à Gersau (image prétexte).Keystone
Deux motocyclistes ont été grièvement blessés samedi dans une collision avec une voiture à Gersau (SZ). Ils ont été héliportés par la Rega.
21.06.2026, 09:2821.06.2026, 09:28

Un motocycliste de 67 ans et sa passagère de 66 ans ont été grièvement blessés samedi soir lors d’une collision avec une voiture à Gersau (SZ). Les deux victimes ont dû être héliportées vers des hôpitaux situés hors du canton par deux hélicoptères de la Rega.

L’accident s’est produit peu après 18 heures sur la Seestrasse. Selon les premières constatations, un automobiliste de 59 ans n’a pas vu la moto arrivant en sens inverse alors qu’il tournait à gauche pour accéder à une aire d’exposition. Une collision latéro-frontale s’est alors produite, a communiqué la police cantonale de Schwytz.

Deux ambulances ont pris en charge les blessés sur place avant leur transfert par hélicoptère. La route est restée fermée pendant plus de trois heures afin de permettre les constatations d’usage et les opérations de déblaiement. (btr/ats)

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