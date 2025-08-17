beau temps25°
Faits divers

Un homme meurt dans un crash d'avion près d'Yverdon

Overhead flying aircraft. Aircraft in formation during an aerobatics display as they loop and roll through the sky. Plane crashes. Falling airplane crashes
Image d'illustration.Image: Shutterstock
Un avion s'est écrasé samedi après-midi à Valeyres-sous-Rances (VD), alors qu'il regagnait l'aérodrome d'Yverdon-les-Bains.
17.08.2025, 17:5917.08.2025, 17:59
Plus de «Suisse»

Seul à bord, le pilote de l'appareil a été tué dans cet accident, indique dimanche la police cantonale vaudoise.

La victime est un Vaudois de 67 ans domicilié à Yverdon. Il avait effectué plusieurs remorquages de planeur durant la journée.

«L'avion volait trop bas»

L'appareil, un Aerospool WT-9 Dynamic LSA, s'est écrasé dans un champ, pour une raison encore inconnue, précise la police.

Une riveraine a été témoin du crash alors qu'elle partait promener son chien: «on a vu que l'avion volait trop bas, on a eu l'impression qu'il nous fonçait dessus. Et d'un coup, il a piqué, le nez en avant», raconte-t-elle à nos confrères de 20 minutes.

(sda/ats)

La canicule et les incendies ne laissent aucun répit à l'Europe du Sud
Video: watson
