Un homme meurt dans un crash d'avion près d'Yverdon

Un avion s'est écrasé samedi après-midi à Valeyres-sous-Rances (VD), alors qu'il regagnait l'aérodrome d'Yverdon-les-Bains.

Seul à bord, le pilote de l'appareil a été tué dans cet accident, indique dimanche la police cantonale vaudoise.

La victime est un Vaudois de 67 ans domicilié à Yverdon. Il avait effectué plusieurs remorquages de planeur durant la journée.

«L'avion volait trop bas»

L'appareil, un Aerospool WT-9 Dynamic LSA, s'est écrasé dans un champ, pour une raison encore inconnue, précise la police.

Une riveraine a été témoin du crash alors qu'elle partait promener son chien: «on a vu que l'avion volait trop bas, on a eu l'impression qu'il nous fonçait dessus. Et d'un coup, il a piqué, le nez en avant», raconte-t-elle à nos confrères de 20 minutes.

