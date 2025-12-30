es skieurs profitent des vacances de Noel pour faire du ski devant la mer de brouillard sur les pistes de La Berra le lundi 29 decembre 2025 dans les Prealpes fribourgeoises. Image: KEYSTONE

«Les nouvelles ne sont pas bonnes» pour le soleil et la neige en Suisse

Alors qu'en plaine, le stratus provoque un manque record d'ensoleillement, en altitude, la douceur et le soleil sont omniprésents. Et la neige dans tout ça? On fait le point avec une météorologue.

Où est le soleil? Est-ce que le stratus va persister jusqu'au début de l'année 2026 ? Va-t-il neiger en altitude en fin de semaine? watson a posé toutes les questions que vous aviez en tête à une météorologue de MétéoSuisse et certaines de ses réponses vont peut-être vous remonter le moral.

Un record mais des «ouvertures»

Vous l'aurez remarqué en jetant un œil par votre fenêtre, la grisaille et le stratus sont omniprésents en ce mois de décembre. Selon le bilan climatologique de MétéoSuisse, Genève enregistre le quatrième mois le moins ensoleillé depuis 1896, avec seulement treize heures de soleil depuis début décembre. Aude Untersee, météorologue à MétéoSuisse confirme ce triste record en prenant un exemple vaudois:

«A la station de Pully on a enregistré 30 heures d'ensoleillement depuis le début décembre, au lieu des 58 heures habituelles, on est clairement en dessous des normes saisonnières» Aude Untersee, météorologue à MétéoSuisse

La mer de brouillard sur les pistes de La Berra le lundi 29 decembre 2025 dans les Prealpes fribourgeoises. Image: KEYSTONE

L'experte nous explique que cette période est marquée par «un contraste d'ensoleillement énorme entre les régions du plateau suisse et les régions de montagne». Car, paradoxalement, alors que le soleil manque en plaine, en altitude, les valeurs d'ensoleillement sont nettement au-dessus des normes pour les stations de montagne et les températures sont plus douces.

En bref, nous subissons une double peine en plaine. Mais avant que nous ne commencions à déprimer, la météorologue nous rassure:

«Cela va bien s'ouvrir ces prochains jours. Nous allons voir des ouvertures, par exemple, dans la région des trois Lacs ou de Cossonay et de Lausanne, cela va continuer en début d'année, par contre, il fera plus froid en fin de semaine.»

Et la neige alors?

On l'aura compris, on ne perd pas espoir de remonter notre taux de vitamine D ces prochains jours en plaine, mais peut-on au moins espérer avoir de la neige pour la fin de semaine en montagne? «Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes», nous annonce Aude Untersee avec délicatesse.

«Si neige il y a, ce sera quelques centimètres, pas beaucoup plus»

Elle précise: «On va avoir un afflux d'air froid et cet air froid est plus sec, il n’est donc pas favorable aux précipitations qui pourraient permettre de combler le déficit d’enneigement.»

«Selon l'institut suisse pour l'étude de la neige des avalanches, l'enneigement actuel des Alpes suisses entre 1000 et 2000 m atteint 30% de la norme pour la période»

Aude Untersee, météorologue à MétéoSuisse

Et pour ceux qui se demanderaient si le froid en plaine contredirait la tendance du réchauffement climatique, la météorologue confirme que, malgré les températures hivernales, elles restent toujours au-dessus des normes saisonnières.

«L'écart de température observée à Genève par rapport à la période de référence 1991-2020 par exemple et de +1.3 degré, mais c'est en montagne qu'il s'agrandit avec + 2.2 degrés à Sion et 2.9 degrés à Davos. A cause du réchauffement climatique, on est quasiment systématiquement au-dessus des températures saisonnières.»

En résumé, la moyenne montagne (sans neige artificielle) au mois de décembre pourrait ressembler de plus en plus à un lieu de randonnée.