Deux morts dans un crash entre un minibus et une voiture vers Berne

Une collision frontale entre une voiture et un minibus a coûté la vie à deux personnes vendredi en fin d'après-midi à Attiswil (BE). Elles ont succombé à leurs graves blessures sur place, a annoncé samedi la police cantonale bernoise.
18.10.2025, 11:1118.10.2025, 11:22

Pour des raisons qui restent à élucider, la voiture s'est déportée sur la voie opposée et a percuté de plein fouet un minibus qui arrivait en sens inverse.

Suite au choc, la voiture a dévalé une pente et s'est immobilisée dans des arbres. Le conducteur a dû être secouru par les pompiers. Malgré les mesures de réanimation, il est décédé sur les lieux.

Le passager du minibus a également succombé sur place. L'identification formelle des victimes n'a pas encore eu lieu. Le conducteur du minibus a lui été grièvement blessé et hospitalisé.

(sda/ats)

