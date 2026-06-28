assez ensoleillé34°
DE | FR
burger
Suisse
Faits divers

Tessin: vol à main armée dans une station service près de Lugano

Vol à main armée dans une station service près de Lugano

Kantonspolizei Tessin. Auf dem Foto ist eine Patrouille der Kantonspolizei zu sehen, die in den Strassen von Pian Scairolo (Lugano) unterwegs ist. Aufgenommen am Donnerstag, 25. April 2024. (KEYSTONE/ ...
La police cantonale tessinoise a lancé un appel à témoins suite à un brigandage à proximité de Lugano (photo prétexte).Image: KEYSTONE/TI-PRESS
Un brigandage s'est produit dimanche dans la région de Lugano. Un homme a menacé le caissier d'une station service avec une arme avant de s'enfuir en scooter.
28.06.2026, 14:5828.06.2026, 14:58

Un vol à main armée a eu lieu peu après midi dimanche dans une station service à Cadempino (TI), dans le district de Lugano. Un homme a menacé le caissier avec une arme à feu et s'est enfui à scooter, a indiqué la police cantonale tessinoise. Personne n'a été blessé.

Le braqueur, un homme, portait un pantalon noir, des chaussures jaunes et bleues, et un polo. Il portait également des gants noirs et un casque.

Les recherches ont immédiatement été lancées, elles sont pour l'instant restées sans succès. La police tessinoise, qui a collaboré avec les polices communales aux alentours ainsi que l'Office fédéral des douanes et de la sécurité, a lancé un appel à témoins. (btr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
L&#039;aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
L'aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
Le franc suisse a un talon d&#039;Achille
1
Le franc suisse a un talon d'Achille
de Daniel Zulauf
Initiative UDC: Des trolls d&#039;extrême droite se sont immiscés dans la votation
1
Initiative UDC: Des trolls d'extrême droite se sont immiscés dans la votation
de Michael Graber
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
3
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
Thèmes
La Centoval­li­na
1 / 11
La Centoval­li­na
Tramway de Locarno avec vue sur la Piazza Grande, années 1950.
source: musée suisse des transports
partager sur Facebookpartager sur X
La canicule étouffe la Suisse et ça va empirer
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Genève rouvre ses bains au pied du Jet d’eau
La Ville aménage pour la troisième année deux bassins de baignade au quai Gustave-Ador.
Pour la troisième année de suite, la Ville de Genève aménage un espace de baignade au pied du Jet d'eau, au quai Gustave-Ador. Les deux bassins ouvrent lundi et seront en place jusqu'au 13 septembre.
L’article