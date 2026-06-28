Vol à main armée dans une station service près de Lugano

La police cantonale tessinoise a lancé un appel à témoins suite à un brigandage à proximité de Lugano (photo prétexte). Image: KEYSTONE/TI-PRESS

Un brigandage s'est produit dimanche dans la région de Lugano. Un homme a menacé le caissier d'une station service avec une arme avant de s'enfuir en scooter.

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Un vol à main armée a eu lieu peu après midi dimanche dans une station service à Cadempino (TI), dans le district de Lugano. Un homme a menacé le caissier avec une arme à feu et s'est enfui à scooter, a indiqué la police cantonale tessinoise. Personne n'a été blessé.

Le braqueur, un homme, portait un pantalon noir, des chaussures jaunes et bleues, et un polo. Il portait également des gants noirs et un casque.

Les recherches ont immédiatement été lancées, elles sont pour l'instant restées sans succès. La police tessinoise, qui a collaboré avec les polices communales aux alentours ainsi que l'Office fédéral des douanes et de la sécurité, a lancé un appel à témoins. (btr/ats)