Grève du 14 juin: le Parlement ne parlera que d'égalité ce mercredi

Reste maintenant à voir si des mesures concrètes vont être prises à l'issue de cette session dite «extraordinaire», puisqu'ajoutée au programme ordinaire à la demande d'un certain nombre de parlementaires. (ats/jch)

Marcel Dobler (PLR/SG) demande lui un rapport qui analyse en détail les causes inexpliquées de l'écart salarial. Des analyses ont mis en évidence des différences aux dépens des femmes mariées mais pas entre hommes et femmes célibataires:

Valérie Piller Carrard (PS/FR) et Marina Carobbio (PS/TI) demandent elles que la prévention contre le harcèlement sexuel au travail soit ancrée dans la formation professionnelle et la maturité gymnasiale:

«Les entreprises d'au moins 50 travailleurs et non 100 comme c'est le cas aujourd'hui devraient effectuer une analyse de l'égalité des salaires.»

La gauche en a déposé plusieurs. Laurence Fehlmann Rielle (PS/VD) et sa collègue sénatrice Eva Herzog (PS/BS) ciblent l'égalité salariale entre femmes et hommes. Selon elles, cette question est devenue urgente après l'acceptation du relèvement de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans:

Beaucoup reste à faire de l'avis de nombreux élus à Berne . Les élus des deux Chambres ont donc déposé une série de motions et postulats.

Le 14 juin est consacré depuis quelques années à la grève des femmes. Cette date fait référence à la votation populaire du 14 juin 1981 qui a consacré l'égalité homme-femme dans la Constitution. Dix ans plus tard a eu lieu la première grève des femmes qui a rassemblé 500 000 femmes à travers tout le pays.

En ce 14 juin dédié à la grève des femmes en Suisse, le Parlement tient un débat spécial sur l'égalité. Salaires, discrimination, harcèlement: toutes ces questions seront discutées dans le cadre d'interventions déposées par la gauche et la droite.

Alors que la question de l'égalité n'est toujours pas réglée, en Suisse et à travers le monde, les parlementaires vont tenter de trouver de nouvelles solutions, en accord avec les différents partis politiques.

