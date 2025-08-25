assez ensoleillé18°
DE | FR
burger
Suisse
Armée

L'armée suisse joue le morceau d'un compositeur nazi

L'armée suisse joue le morceau d'un compositeur nazi

La Musique militaire suisse a interprété une chanson écrite par un compositeur lié au nazisme lors d’un concert dans le canton de Soleure. Au sein de l’orchestre, la décision a provoqué des protestations.
25.08.2025, 11:5625.08.2025, 11:56
Lea Hartmann / ch media
Plus de «Suisse»

Le texte de la chanson n'est pas problématique en soi. Le chant «Lili Marleen» raconte l’histoire d’un couple séparé par la guerre. Mais c'est son auteur qui pose problème: Norbert Schultze a composé pendant la Seconde Guerre mondiale, sur ordre de Joseph Goebbels, des chants de propagande glorifiant Hitler et la guerre. Il était membre du Parti national-socialiste (NSDAP).

La question se pose donc: un tel morceau peut-il encore être joué aujourd’hui? Au sein de la Musique militaire suisse, le sujet a déclenché une polémique.

Centre de compétence de la musique militaire
Une fanfare de l'armée suisse. (image symbolique)Image: Centre de compétence de la musique militaire

Un musicien s'est opposé à Lili Marleen

La semaine dernière, deux grands concerts de musique militaire ont eu lieu à Riedholz dans le canton de Soleure. Quatre formations s’y sont produites et ont notamment joué la chanson «Lili Marleen» de Norbert Schultze.

Lili Marleen, chantée par Marlene Dietrich

Vidéo: YouTube/Petr Radziwill

Un musicien de l’armée s’y est toutefois opposé, comme l’a appris CH Media, éditeur de watson. Selon lui, les partitions n’ont été distribuées que quelques jours avant la représentation. En rentrant d’une répétition, il a cherché le nom du compositeur sur Google et a été choqué:

«Je n’étais pas d’accord de jouer ce morceau»

Il s’est adressé à son commandant, qui a compris ses réserves et trouvé un remplaçant. Mais selon le musicien, l’affaire est ensuite remontée jusqu’au colonel. Celui-ci s'est également montré coopératif, mais lui aurait demandé de ne pas révéler à ses collègues pourquoi il refusait de jouer la pièce, ni d’en parler aux médias.

L’armée suisse dément

L’armée rejette cette version. Elle affirme n’avoir imposé aucun silence. Selon son service de communication, l’objectif était de trouver avant le concert une solution consensuelle, afin que la préparation se déroule sans heurts et que l’accent reste mis sur la prestation. Après coup, une discussion ouverte aurait eu lieu au sein de l’orchestre, et tous auraient accepté la décision. Un autre musicien, qui a participé aux concerts, assure toutefois n’avoir rien entendu de cette discussion.

Lied Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, Norbert Schultze *** Song In front of the barracks, in front of the big gate, Norbert Schultze
Les paroles de la chanson Lili Marleen.Image: www.imago-images.de

Toujours selon l’armée, la Musique militaire a déjà joué ce morceau à plusieurs reprises. Celui-ci jouit d’une grande popularité au sein des orchestres militaires internationaux:

«La Musique militaire est consciente qu’il existe des œuvres potentiellement controversées en raison de leur lien avec la Seconde Guerre mondiale».

La sélection des programmes se ferait donc avec attention, et en cas de doute, une vérification approfondie aurait lieu.

«Randonneurs nazis» en Suisse: qu'est-ce que le Projet Edelweiss?

Pour l’armée, le cas de Norbert Schultze ne pose manifestement pas problème, malgré son passé nazi. Décédé en 2002, le compositeur a toujours justifié ses travaux pour le régime hitlérien par la peur d’être envoyé au front. Selon des témoignages, il aurait prévu dans son testament que les droits d’auteur de toutes ses compositions datant des années de guerre reviennent à la Croix-Rouge allemande, y compris ceux de «Lili Marleen». Cette règle s’appliquerait encore aujourd’hui.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

Plus d'articles sur l'armée suisse

L'armée suisse a un problème de soutiens-gorge
1
Ils veulent mettre fin aux «salaires de misère» des femmes militaires
de Lea Hartmann
2
«Détachement touriste»: ces frontaliers qui font l'armée en Suisse
de Lea Hartmann
L'armée suisse pourrait acheter ce «dangereux» pistolet américain
7
Thèmes
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
1 / 25
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
23 voitures complètement folles que j'ai repérées à Dubaï
partager sur Facebookpartager sur X
Il y a un 4x4 flottant qui navigue sur le lac de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
F-35: le chef de l’armée de l’air contredit le Conseil fédéral
2
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
3
Sunrise est le «premier opérateur d'Europe» à franchir ce cap
Voici pourquoi l’Espagne protège mieux les femmes que la Suisse
Avec le triple homicide de Corcelles (NE), les féminicides en Suisse ont atteint un niveau record. L’exemple de l’Espagne montre qu’il pourrait en être autrement.
Vingt-deux. C’est le nombre de femmes tuées depuis le début de l’année en Suisse, en comptant le triple homicide de Corcelles (NE).
L’article