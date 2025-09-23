en partie ensoleillé12°
Onze marques rejoindront Watches and Wonders en 2026

COMMERCIAL IMAGE, IMAGE DISTRIBUTED FOR WATCHES AND WONDERS GENEVA FOUNDATION, EDITORIAL USE ONLY - Visitors during the first public day at Watches and Wonders GENEVA, in Geneva, Switzerland, Saturday ...
La foire horlogère compte désormais 66 nouvelles marques.Keystone

De nouvelles marques vont faire leur apparition au salon Watches and Wonders. Audemars Piguet fait notamment partie des nouveaux arrivants.
23.09.2025, 13:1223.09.2025, 13:12

L'édition 2026 du salon de l'horlogerie Watches and Wonders accueillera onze nouvelles marques en avril à Palexpo. Parmi elles, la renommée manufacture du Brassus Audemars Piguet et la jurassienne l'Epée 1839, spécialisée dans la production d'horloges haut de gamme.

La prochaine édition de Watches and Wonders se tiendra du 14 au 20 avril 2026. Et hormis Audemars Piguet et l'Epée 1839, les marques Behrens, Bianchet, B.R.M Chronographes, Charles Girardier, Corum, Credor, Favre Leuba, March LA.B et Sinn Spezialuhren seront de la partie, faisant passer le nombre total d'exposants à 66, contre 60 en 2025, indiquent les organisateurs dans un communiqué publié mardi.

Rolex tient son meilleur ambassadeur

Ceux-ci ajoutent que les marques H. Moser & Cie. et Frederique Constant vont changer d'emplacement pour rejoindre des stands plus spacieux.

Si le format de quatre journées professionnelles suivies de trois journées ouvertes au public reste inchangé, le programme lui-même évolue afin de se muer «en véritable programme culturel à l'échelle de la ville» de Genève. De nouveaux espaces vont ainsi voir le jour, tout comme des collaborations avec les musées, des événements vespéraux ou des ateliers et offres pour les jeunes générations. (ats/awp/svp)

