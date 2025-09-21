Leonardo DiCaprio a rejoint d'autres célébrités, dont Roger Fedrer, au rang de «témoin» de Rolex en février 2025. image: getty/watson

Rolex tient son meilleur ambassadeur

Ambassadeur (ou plutôt, «témoin», comme les appelle Rolex) de la marque horlogère suisse depuis presque huit mois, Leonardo DiCaprio ne boude pas son plaisir. L'acteur ne passe plus un jour sans arborer un modèle au poignet. Voici ses critères de sélection.

La nouvelle de son arrivée dans le pool des «témoins» de la marque genevoise, dans le cadre de la campagne «Reach for the Crown» avait fait grand bruit parmi les amateurs d'horlogerie, en février. Juste avant les Oscars, le timing était bien choisi. Depuis, c'est peu dire que Leo fait honneur à son titre.

Notre Roger national n'a qu'à bien se tenir.

Un ambassadeur de choix

Sur le papier, Leonardo avait tout de l'égérie parfaite pour Rolex. Entre une filmographie abondante et un palmarès prestigieux, auquel s'ajoute son engagement environnemental de longue date - un cheval de bataille de la marque horlogère depuis des décennies - difficile de dégoter représentant plus célèbre et influent.

Sans oublier passionné. L'intérêt de l'acteur pour l'horlogerie n'est plus à démontrer. En 2023, par exemple, l’acteur a rejoint ID Genève, un fabricant de montres de luxe en acier inoxydable 100% recyclé. A l'époque, il avait permis de lever des fonds à hauteur de 2 millions de francs pour la jeune marque, née en 2020.

Ajoutez à cela que Rolex prêchait un client convaincu: dans les années 90, il était déjà photographié avec un modèle Zenith. Puis, en 2010, il était repéré par RolexMagazine.com (un blog spécialisé consacré à la marque, mais sans lien direct avec elle) avec une Daytona. Et en 2022, il arborait une Nautilus estampillée Tiffany, une montre rarissime.

Plusieurs modèles Rolex d'exception

Depuis huit mois, Leonardo a poursuivi sur sa lancée et fait s'affoler le cœur des collectionneurs. Réputé pour son absence d'exubérance vestimentaire, ses casquettes noires à l'effigie des Lakers vissées bien bas sur le crâne, ses jeans et ses blousons d'aviateur, l'acteur oscarisé a appliqué la même rigueur pour ses montres: simplicité et efficacité. Exit l'or, le bling, les diamants, Leo privilégie les montres sobres et élégantes.

Leonardo est un porte-drapeau des stars hollywoodiennes incognito. Image: Los Angeles Times

Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est pas fait plaisir. En juillet, on l'a ainsi aperçu au tournoi de Wimbledon avec la dernière collection, la Land-Dweller. Puis, lors de son récent shooting pour la couverture du magazine Esquire, il s'est affiché avec une Oyster Perpetual 41 beige – un modèle à 6200 francs considéré comme «entrée de gamme» désormais prisé des collectionneurs aguerris. Sur le marché de la revente, ces modèles se marchandent deux à trois fois leur prix de base.

La valeur de revente moyenne des Rolex a augmenté de façon spectaculaire (ici, une Land-Dweller). Image: Corbis Sport

Toutefois, pour ses débuts en tant que membre officiel de la famille Rolex, c'est surtout la Daytona dont il a fait son modèle par excellence. «Si cela marque le début de son rôle d'ambassadeur Rolex, c'est une déclaration forte», analysait ainsi Paul Altieri, fondateur et PDG de Bob's Watches, dans le magazine QG.

«Le choix de Leo de porter une Daytona en dit long sur son style personnel et son goût pour les montres classiques» Paul Altieri, fondateur et PDG de Bob's Watches,

au magazine QG

«La Daytona est depuis longtemps associée à la performance, au luxe et à un sens raffiné de l'aventure – des qualités qui reflètent parfaitement la personnalité de Leo, à l'écran comme dans la vie», conclut l'expert.

Le modèle à avoir fait le plus causer est une Cosmograph Daytona «Le Mans», devenue culte. C'est cette montre très particulière qu'il arborait le 8 septembre lors de l'avant-première de son dernier film, la comédie d'action One Battle After Another.

Leonardo arborant sa fameuse Daytona «Le Mans», le 8 septembre dernier. Image: FilmMagic

image: rolex

Lancé en 2023 pour marquer le 100e anniversaire de la course des 24 Heures du Mans, ce modèle en or blanc est un clin d'oeil à l'héritage de la marque. Vendue au détail à environ 42 000 francs, l'arrêt discret de la production au bout de dix mois seulement a contribué à sa rareté et fait grimper les valeurs sur le marché secondaire en flèche. Aujourd'hui, pour peu que vous la trouviez d'occasion, le prix du garde-temps peut grimper jusqu'à 250 000 francs.

Alors que les collectionneurs étaient déjà fous et que les prix sur le marché secondaire ont pris l'ascenseur, le fait qu'un certain Leonardo DiCaprio s'affiche avec le chronographe ne risque pas d'apaiser les passions.

Du côté de la marque à la couronne, motus et bouche cousue. Contactée par watson pour commenter son partenariat récent avec Leonardo DiCaprio, elle préfère ne pas s'exprimer et nous renvoie à sa newsroom en ligne, pour «toute information relative au soutien de Rolex dans les arts et plus particulièrement dans le cinéma».