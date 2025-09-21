en partie ensoleillé15°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Rolex tient son meilleur ambassadeur en Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio fait honneur à sa réputation d&#039;ambassadeur de Rolex et s&#039;affiche avec des modèles très prisés.
Leonardo DiCaprio a rejoint d'autres célébrités, dont Roger Fedrer, au rang de «témoin» de Rolex en février 2025.image: getty/watson

Rolex tient son meilleur ambassadeur

Ambassadeur (ou plutôt, «témoin», comme les appelle Rolex) de la marque horlogère suisse depuis presque huit mois, Leonardo DiCaprio ne boude pas son plaisir. L'acteur ne passe plus un jour sans arborer un modèle au poignet. Voici ses critères de sélection.
21.09.2025, 07:0421.09.2025, 07:04
Marine Brunner
Marine Brunner

La nouvelle de son arrivée dans le pool des «témoins» de la marque genevoise, dans le cadre de la campagne «Reach for the Crown» avait fait grand bruit parmi les amateurs d'horlogerie, en février. Juste avant les Oscars, le timing était bien choisi. Depuis, c'est peu dire que Leo fait honneur à son titre.

Notre Roger national n'a qu'à bien se tenir.

Ce patron suisse a obtenu de Trump ce que Guy Parmelin rêve d'avoir

Un ambassadeur de choix

Sur le papier, Leonardo avait tout de l'égérie parfaite pour Rolex. Entre une filmographie abondante et un palmarès prestigieux, auquel s'ajoute son engagement environnemental de longue date - un cheval de bataille de la marque horlogère depuis des décennies - difficile de dégoter représentant plus célèbre et influent.

Sans oublier passionné. L'intérêt de l'acteur pour l'horlogerie n'est plus à démontrer. En 2023, par exemple, l’acteur a rejoint ID Genève, un fabricant de montres de luxe en acier inoxydable 100% recyclé. A l'époque, il avait permis de lever des fonds à hauteur de 2 millions de francs pour la jeune marque, née en 2020.

Image

Ajoutez à cela que Rolex prêchait un client convaincu: dans les années 90, il était déjà photographié avec un modèle Zenith. Puis, en 2010, il était repéré par RolexMagazine.com (un blog spécialisé consacré à la marque, mais sans lien direct avec elle) avec une Daytona. Et en 2022, il arborait une Nautilus estampillée Tiffany, une montre rarissime.

Plusieurs modèles Rolex d'exception

Depuis huit mois, Leonardo a poursuivi sur sa lancée et fait s'affoler le cœur des collectionneurs. Réputé pour son absence d'exubérance vestimentaire, ses casquettes noires à l'effigie des Lakers vissées bien bas sur le crâne, ses jeans et ses blousons d'aviateur, l'acteur oscarisé a appliqué la même rigueur pour ses montres: simplicité et efficacité. Exit l'or, le bling, les diamants, Leo privilégie les montres sobres et élégantes.

LOS ANGELES, CA -MARCH 4, 2025: Actor Leonardo DiCaprio sits court side as the Lakers play the New Orleans Pelicans at Crypto.com Arena on March 4, 2025 in Los Angeles, California. (Gina Ferazzi / Los ...
Leonardo est un porte-drapeau des stars hollywoodiennes incognito.Image: Los Angeles Times

Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est pas fait plaisir. En juillet, on l'a ainsi aperçu au tournoi de Wimbledon avec la dernière collection, la Land-Dweller. Puis, lors de son récent shooting pour la couverture du magazine Esquire, il s'est affiché avec une Oyster Perpetual 41 beige – un modèle à 6200 francs considéré comme «entrée de gamme» désormais prisé des collectionneurs aguerris. Sur le marché de la revente, ces modèles se marchandent deux à trois fois leur prix de base.

LONDON, ENGLAND - JULY 11: Leonardo DiCaprio watching Jannik Sinner of Italy in action against Novak Djokovic of Serbia in the Semi-Finals of the Gentlemen&#039;s Singles Competition on Centre Court d ...
La valeur de revente moyenne des Rolex a augmenté de façon spectaculaire (ici, une Land-Dweller).Image: Corbis Sport

Toutefois, pour ses débuts en tant que membre officiel de la famille Rolex, c'est surtout la Daytona dont il a fait son modèle par excellence. «Si cela marque le début de son rôle d'ambassadeur Rolex, c'est une déclaration forte», analysait ainsi Paul Altieri, fondateur et PDG de Bob's Watches, dans le magazine QG.

«Le choix de Leo de porter une Daytona en dit long sur son style personnel et son goût pour les montres classiques»
Paul Altieri, fondateur et PDG de Bob's Watches,
au magazine QG

«La Daytona est depuis longtemps associée à la performance, au luxe et à un sens raffiné de l'aventure – des qualités qui reflètent parfaitement la personnalité de Leo, à l'écran comme dans la vie», conclut l'expert.

Will Smith porte une montre suisse qui rêve de renaître

Le modèle à avoir fait le plus causer est une Cosmograph Daytona «Le Mans», devenue culte. C'est cette montre très particulière qu'il arborait le 8 septembre lors de l'avant-première de son dernier film, la comédie d'action One Battle After Another.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - SEPTEMBER 08: Leonardo DiCaprio attends the World Premiere of Warner Bros. &quot;One Battle After Another&quot; at TCL Chinese Theatre on September 08, 2025 in Hollywood, Calif ...
Leonardo arborant sa fameuse Daytona «Le Mans», le 8 septembre dernier. Image: FilmMagic
Image
image: rolex

Lancé en 2023 pour marquer le 100e anniversaire de la course des 24 Heures du Mans, ce modèle en or blanc est un clin d'oeil à l'héritage de la marque. Vendue au détail à environ 42 000 francs, l'arrêt discret de la production au bout de dix mois seulement a contribué à sa rareté et fait grimper les valeurs sur le marché secondaire en flèche. Aujourd'hui, pour peu que vous la trouviez d'occasion, le prix du garde-temps peut grimper jusqu'à 250 000 francs.

Omega lâche un gros indice sur l'identité du prochain James Bond

Alors que les collectionneurs étaient déjà fous et que les prix sur le marché secondaire ont pris l'ascenseur, le fait qu'un certain Leonardo DiCaprio s'affiche avec le chronographe ne risque pas d'apaiser les passions.

Du côté de la marque à la couronne, motus et bouche cousue. Contactée par watson pour commenter son partenariat récent avec Leonardo DiCaprio, elle préfère ne pas s'exprimer et nous renvoie à sa newsroom en ligne, pour «toute information relative au soutien de Rolex dans les arts et plus particulièrement dans le cinéma».

Vous aimez les montres?
Le gendre de Trump portait une montre suisse au prix inattendu
Le gendre de Trump portait une montre suisse au prix inattendu
de Marine Brunner
Tom Brady a troqué ses montres suisses contre une mocheté
2
Tom Brady a troqué ses montres suisses contre une mocheté
de Fred Valet
Will Smith porte une montre suisse qui rêve de renaître
Will Smith porte une montre suisse qui rêve de renaître
de Fred Valet
«Ils nous ont appelé dans la minute»: Swatch est furax contre Qoqa
5
«Ils nous ont appelé dans la minute»: Swatch est furax contre Qoqa
de Sven Papaux
Ricardo révèle les faiblesses des Suisses avant Noël
1
Ricardo révèle les faiblesses des Suisses avant Noël
Thèmes
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
1 / 6
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
source: monsters_mc_202_20240205_dsc_3750.nef
partager sur Facebookpartager sur X
C'est quoi «Numéro inconnu», le documentaire Netflix dont tout le monde parle?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
Hausse des primes: voici ce qui devrait nous tomber dessus
3
Swatch fait une promesse aux Suisses concernant sa montre anti-Trump
Cette star suisse fera vibrer Coachella
La programmation de l'édition 2026 de Coachella a été dévoilée, et il y a de belles surprises: Justin Bieber fera son grand retour sur scène, ainsi qu'une star suisse, accompagnée de son groupe de pop globale.
La programmation de l'édition 2026 Coachella est enfin tombée, et il faut bien le dire, c'est savoureux! Cette année, l'événement musical ultra-prisé se tiendra sur deux week-ends de trois jours, du 10 au 12 avril puis du 17 au 19 avril.
L’article