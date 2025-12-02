bien ensoleillé
Swatch ne vend sa Moonswatch Cold Moon que s'il neige

Swatch va refuser de vous vendre cette montre selon la météo

Swatch poursuit la vente de ses Moonswatch, son succès démarré en 2022. Cette fois-ci, la marque suisse proposera un nouveau modèle disponible uniquement les jours où la neige fera son apparition.
02.12.2025, 11:1102.12.2025, 12:33

Le patron de la marque, Nick Hayek, continue de miser sur cette montre devenue emblématique, fruit d'une collaboration entre Swatch et Omega, avec un marketing savamment orchestré pour écouler la marchandise — comme l’a été la campagne «What if… Tariffs» visant à se moquer de Donald Trump et de ses taxes douanières.

Swatch se paie la tête de Donald Trump

Cette fois-ci, le nouveau modèle «Cold Moon», d'une valeur de 350 francs, imaginé dans un blanc pur évoquant les paysages enneigés d’hiver, comme le décrit la marque, va détaler dans les boutiques le 4 décembre, soit le jour de la lune froide. Elle sera en vente jusqu’au dernier jour de l’hiver, le 20 mars 2026. Cette nouvelle série limitée possède aussi une petite particularité: le lendemain de son lancement, la «Cold Moon» ne sera accessible que les jours où la neige fait son apparition en Suisse.

La nouvelle Omega Swatch est disponible uniquement lorsqu&#039;il neige.
La Cold Moon.Image: Swatch

«La vente se fera uniquement s'il neige, même trois flocons», nous glisse une employée de la marque. Selon les dires, la vente des modèles est faite seulement s'il neige dans la zone. Par exemple, si l'or blanc recouvre la ville de Bienne, la montre est disponible; si à Lausanne, il n'y a aucun flocon à signaler, aucun «Cold Moon» sera vendue. Selon nos informations, les employés ne vont pas être pendus aux prévisions de MétéoSuisse. La montre sera présentée dans les boutiques, mais tant que la neige ne tombe pas, impossible d'en acquérir une. Il est donc inutile de s'énerver auprès des vendeurs ou vendeuses, les règles sont claires.

Autre détail pour les puristes, un détail exclusif se niche sur le cadran: chaque montre est décorée d’un flocon unique, dessiné au laser sur l’indicateur de phase de lune, complète Swatch. (svp)

