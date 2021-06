Le Festival de la Cité accueillera «un maximum de monde» cet été

Suisse

90 projets artistiques seront proposés du 6 au 11 juillet au Festival de la Cité, à Lausanne, cet été. L'événement étend son territoire et ses horaires pour accueillir le plus de spectateurs possible.

Pour célébrer son grand retour, le Festival de la Cité sera déployé dans une quinzaine de lieux à travers la capitale vaudoise. «Nous voulons désormais attirer des papillons de nuit et de jour», a relevé Myriam Kridi, directrice du festival, jeudi. Pour la première fois en 49 éditions, des spectacles seront montrés dès 15h30 et dès 10h00 le week-end. L'événement aura lieu du 6 au 11 juillet.

Habitué à se déployer hors de son quartier historique de la Cité, le festival va encore plus s'étirer cette année avec neuf scènes et sept autres lieux artistiques. Ils seront regroupés autour de quatre espaces distincts: la Cité, l'Hermitage, Sauvabelin et la clairière de Tridel.

Plus de 90 projets et 202 représentations

Cet éparpillement géographique et temporel vise à attirer le plus de spectateurs possible, tout en respectant les normes sanitaires. Au-delà des aspects Covid, l'objectif consiste aussi à proposer des ambiances différentes dans chaque lieu et à chaque heure, a expliqué Myriam Kridi.

Dix-neuf nationalités sont représentées cette année parmi les artistes. Ils montreront 90 projets pour un total de 202 représentations dans une programmation qui a «bien peu à envier à une édition normale». Il y en aura pour tous les goûts entre musique, danse, théâtre, cirque et autres spectacles pour enfants.

De belles nouveautés au programme

Une performance culinaire est notamment programmée tous les midis et soirs à la cantine de Sauvabelin, où un duo d'artistes et un chef imagineront la cuisine du futur. Quelque 720 couverts sont prévus durant la semaine.

Un talk-show de 45 minutes sera organisé chaque jour au verger de l'Hermitage. L'émission donnera la parole à des artistes et proposera des fictions.

Lors de sa dernière édition normale en 2019, le Festival de la Cité avait attiré quelque 100 000 spectateurs. L'an dernier, pour éviter l'annulation pure et simple, il avait organisé «Aux confins de la Cité», une série de rendez-vous sur inscriptions qui avaient attiré 6000 personnes. (ats)

