Le Festival de la musiques de Fribourg rencontre un succès retentissant

Seize concerts étaient à l'affiche, couvrant mille ans de musique, du Moyen Âge à nos jours. Deux commandes du festival ont été créées en premières mondiales: The World Grown Dark, du compositeur italien Stefano Gervasoni, et Es lärmt das Licht, de la compositrice polonaise Agata Zubel, a indiqué le FIMS dans un communiqué.

On sait ce qui vous agace le plus chez les touristes en Suisse

En Suisse aussi, on parle ici et là de surtourisme ou de tourisme de masse. Mais est-ce réellement le cas? Suisse Tourisme a enquêté et voici les conclusions.

Nous connaissons tous ça: une belle journée, une destination de rêve pour une excursion et puis – une foule d'autres personnes qui ont eu exactement la même idée et qui gâchent, ou même «détruisent», l'expérience. On crie alors au tourisme de masse et l'envie de remettre ça disparaît.