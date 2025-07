La police a déployé un important dispositif pour interpeller l'agresseur (illustration). Image: KEYSTONE

Fribourg: un homme tente de tuer sa femme à coups de couteau

Une femme a été sévèrement blessée par son mari, lundi soir à Fribourg. L'homme avait déjà fait l’objet de plusieurs interventions de police depuis le début de cette année pour des violences conjugales.

Plus de «Suisse»

Un appartement a été le théâtre d'une tentative d'homicide lundi soir à Fribourg. Une dispute a éclaté au sein d’un couple d'origine afghane, la femme a été blessée par son mari via plusieurs coups de couteau. Le canton a connu deux féminicides cette année.

La victime a été transportée à l'hôpital en ambulance, a fait savoir mardi la Police cantonale fribourgeoise. L'auteur présumé de l'agression, âgé de 38 ans, a pris la fuite à pied après son acte. Il a pu être arrêté sur une route à Tavel, grâce au déploiement d’un important dispositif policier.

Quant à la femme, âgée de 32 ans, bien que «sévèrement» blessée, son pronostic vital ne semble pas engagé, précise le communiqué. Leur fils âgé de 8 ans ainsi que les deux enfants du premier mariage de l’homme, âgés de 16 et 18 ans, se trouvaient également sur place. Ils ont tous été hébergés chez des proches.

Violences récurrentes

L'auteur présumé avait déjà fait l’objet de plusieurs interventions de police depuis le début de cette année pour des violences conjugales. Le Ministère public fribourgeois a ouvert une instruction pour tentative d'homicide. Aucune autre information ne peut être fournie à l'heure actuelle.

Le canton de Fribourg a enregistré deux féminicides en 2025. Le premier est survenu le 10 avril à Epagny, quand un homme, armé d’un fusil de chasse à canon scié de calibre 12 millimètres, s’était présenté sur le lieu de travail de son épouse pour l'abattre et retourner ensuite l'arme contre lui.

Le deuxième est arrivé pas plus tard que le 5 juillet. A Givisiez, cette fois, un homme a tué sa femme et leur bébé de six semaines. Ici, l'auteur a aussi recouru à des coups de couteau, avant d'essayer de se suicider. Les deux événements ont causé une vive émotion ainsi que des critiques à propos de ces situations. (ats)