Suisse

Football

En Suisse, les orages de grêle ont fait plus de 10 blessés



Image: KEYSTONE

Les orages de grêle ont fait plus de 10 blessés en Suisse

De violents orages ont frappé la Suisse lundi soir. La Confédération a émis une alerte de niveau 3 sur 4. Dans le canton de Fribourg comme celui de Neuchâtel, la grêle fait son grand retour. A Bulle, six enfants ont été légèrement blessés. La Suisse alémanique a également été touchée.

Après deux jours plutôt ensoleillés, la pluie et les orages font leur retour, lundi, en deuxième partie de journée assure Météosuisse. L'institution a émis des avertissements de degré 3 pour cet après-midi et ce soir:

A Bulle, 6 enfants blessés

Six enfants et une accompagnante ont été légèrement blessés à Bulle à cause de la grêle. Les services de sauvetage sont intervenus pour une classe de seize enfants avec deux accompagnants.

Ces derniers ont été pris en charge par les ambulanciers et ont été conduits dans un hôpital pour effectuer des contrôles.

Orage de grêle sur La Chaux-de-Fonds

watson

Un nouvel orage de grêle s'est abattu lundi après-midi sur La Chaux-de-Fonds (NE). Sur la ligne ferroviaire entre Frasne (F) et Neuchâtel, tous les trains sont supprimés à cause d'un obstacle sur les voies à la gare des Verrières (NE).

De violents #orages ont déjà touché les cantons de #Neuchâtel, #Fribourg et #Berne. Il se décalent vers l'est. Il est tombé 31,2 mm de pluie en 20 minutes à Marsens (FR), 19,9 mm à La Chaux-de-Fonds et 17,5 mm à Cressier (NE) où une rafale de #joran de 101 km/h a été mesurée. pic.twitter.com/JzEOZ6CtkH — MétéoSuisse (@meteosuisse) June 28, 2021

Selon des témoignages d'habitants sur les réseaux sociaux, certains grêlons étaient de la taille d'une balle de golf. Le trafic a notamment été perturbé au Val-de-Travers où les routes ont été couvertes de branches et de grêlons, relate Arcinfo.

La preuve en image👇😨 La taille des grêlons à La Chaux-de-Fonds le 28.06.2021 à 15h40 / @meteosuisse pic.twitter.com/uyZQM5Hfmo — David Deruns (@DavidDeruns) June 28, 2021

En Gruyère aussi

Le canton de Fribourg, et notamment la Gruyère, est aussi touché lundi en fin de journée par les intempéries. Des grêlons se sont abattus sur la ville de Bulle, allant même jusqu'à briser un vélux. Le toit d'un supermarché aurait également été percé.

A Bulle 👇

Les services de sauvetage sont également intervenus pour une classe de seize enfants avec deux accompagnants surpris par la grêle à Bulle.

A La Roche, entre Bulle et Fribourg, les grêlons étaient moins impressionnants, de la taille d'une bille. En revanche, la route cantonale y est inondée et les voitures circulent difficilement. Des interventions sont en cours, précise la police cantonale fribourgeoise, sans donner plus de détails pour l'heure

Dans l'Arc jurassien

Des rafales de vent de 121 km/h ont été enregistrées lundi après-midi à Chasseral (BE).

⛈ De violents orages de grêle frappent le relief du Jura ! Images de Val-de-Travers en Suisse près de la frontière avec le Doubs. (© Valérie Juvet via Météo Robin) pic.twitter.com/aoUmuVFCRG — Météo Express (@MeteoExpress) June 28, 2021

A Cressier (NE), dont le village a été en partie dévasté mardi dernier au soir par une coulée de boue, des inondations sont redoutées en cas d'orage, car le site n'est pas encore complètement sécurisé. La commune demande à la population de ne pas sortir dans les rues en cas d'orage.

Chute d'arbres à Berne

La police cantonale bernoise a elle reçu plus de 300 annonces liées aux intempéries, la plupart pour des infiltrations d’eau et des arbres tombés, a-t-elle annoncé sur Twitter.

Depuis 16h45, nous avons reçu plus de 300 annonces liées aux intempéries. Selon les infos actuelles, la plupart pour des infiltrations d’eau et des arbres tombés. Un grave accident s'est produit près de Meikirch - infos suivront demain. Merci à ceux qui sont en engagement ! — Police cantonale bernoise (@PoliceBerne) June 28, 2021

Un grave accident s'est produit près de Meikirch, au nord-ouest de Berne.

Plusieurs blessés en Suisse alémanique

Dans le canton de Zoug, deux personnes ont été blessées par la grêle, une cycliste de 29 ans touchée à la tête et une automobiliste légèrement blessée par des éclats de verre lorsque les grêlons ont endommagé son pare-brise.

Les pompiers ont dû intervenir à de nombreuses reprises en raison de toits endommagés et de dégâts des eaux. La circulation a été entravée sur plusieurs routes.

Trois personnes ont aussi été blessées suite aux orages dans le canton de Lucerne. A Wolhusen, une personne a été atteinte par des éléments de construction volants, selon la police. Deux autres personnes ont été blessées par des grêlons.

(jah/ats/hkr)

Intempéries dans le canton de Neuchâtel 1 / 10 Intempéries dans le canton de Neuchâtel source: sda / laurent gillieron

En espérant que ce soir ne ressemble pas à cela: Violentes inondations dans le canton de Neuchâtel Link zum Artikel