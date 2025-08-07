La police a encerclé le bâtiment UBS à Lausanne

Le bâtiment UBS de Saint-François à Lausanne a été encerclé par les forces de l'ordre ce jeudi 7 août.Image: watson
Un important dispositif policier encerclait le bâtiment de la banque UBS de Saint-François à Lausanne depuis 14h30. Il a depuis été levé.
07.08.2025, 14:5307.08.2025, 15:29
Une trentaine d'agents armés de fusils d'assaut ont bouclé le périmètre du bâtiment la banque UBS de Saint-François, à Lausanne, cet après-midi à 14h30, selon une information du Blick. La place a été évacuée durant un moment.
Notre journaliste présente sur les lieux aux alentours de 15 heures s'est entretenue avec la chargée de communication de la police lausannoise. Cette dernière a confirmé qu'«une grosse intervention policière était en cours». La police de Lausanne ainsi que le Dard (Détachement d'action rapide et de dissuasion) du canton de Vaud ont été déployés sur place.
Les forces de l'ordre devant le bâtiment UBS à Lausanne.Image: watson
La place Saint-François a été évacuée.Image: watson
De nombreuses voitures et équipes ont encerclé les lieux, mais la porte-parole n'en savait pas plus sur la nature de l'intervention ni sur sa durée. La circulation a été perturbée et le secteur de Saint-François bouclé. Et à notre journaliste de détailler:
«L'ambiance est calme, les gens ne sont pas en panique»
Vers 15h30, le dispositif policier a été levé, nous confirme la chargée de communication de la police lausannoise. (ag/cru)
L'actu en Suisse c'est par ici
Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine
1 / 8
Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine
L'Italie procède à des pulvérisations massives contre les moustiques dangereux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Dans une interview à watson, Sergio Rossi, professeur d'économie à l'Université de Fribourg, livre sa vision sur la guerre des tarifs douaniers entre le Conseil fédéral et Donald Trump: les conséquences pour les entreprises et l'emploi en Suisse, les enjeux financiers cachés, la question de l'or.
Les 39% de droits de douane imposés par Donald Trump à la Suisse sont-ils un moyen de pression pour obtenir des concessions du Conseil fédéral?
Oui. Trump veut absolument des concessions économiques et financières de la Suisse. Et pas seulement des promesses de sa part, consistant par exemple en l’annonce d’une dizaine de milliards de francs d’investissements de la pharma helvétique aux Etats-Unis dans les prochaines années. Il veut du concret, du tangible, de l’immédiat, quelque chose qui ait des conséquences positives pour l’économie et les finances publiques des Etats-Unis.