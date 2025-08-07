Le bâtiment UBS de Saint-François à Lausanne a été encerclé par les forces de l'ordre ce jeudi 7 août. Image: watson

La police a encerclé le bâtiment UBS à Lausanne

Un important dispositif policier encerclait le bâtiment de la banque UBS de Saint-François à Lausanne depuis 14h30. Il a depuis été levé.

Une trentaine d'agents armés de fusils d'assaut ont bouclé le périmètre du bâtiment la banque UBS de Saint-François, à Lausanne, cet après-midi à 14h30, selon une information du Blick. La place a été évacuée durant un moment.

Notre journaliste présente sur les lieux aux alentours de 15 heures s'est entretenue avec la chargée de communication de la police lausannoise. Cette dernière a confirmé qu'«une grosse intervention policière était en cours». La police de Lausanne ainsi que le Dard (Détachement d'action rapide et de dissuasion) du canton de Vaud ont été déployés sur place.

Les forces de l'ordre devant le bâtiment UBS à Lausanne. Image: watson

La place Saint-François a été évacuée. Image: watson

De nombreuses voitures et équipes ont encerclé les lieux, mais la porte-parole n'en savait pas plus sur la nature de l'intervention ni sur sa durée. La circulation a été perturbée et le secteur de Saint-François bouclé. Et à notre journaliste de détailler:

«L'ambiance est calme, les gens ne sont pas en panique»

Vers 15h30, le dispositif policier a été levé, nous confirme la chargée de communication de la police lausannoise. (ag/cru)