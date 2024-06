«Restons civilisés!» Scènes de chaos pour Ronaldinho à Genève

A 18h00, Ronaldinho se fait toujours attendre, mais l'ambiance aussi brûlante qu'un steak cuit à point . Des centaines de curieux s'amassent, se poussent et s'agglutinent. Face à l'afflux de fans et à l'ampleur de l'évènement, organisateurs et service de sécurité enjoignent au calme et menacent de tout annuler.

A noter que le R10 n'est que le premier d'une longue série. D'autres restaurants de la jeune franchise devraient voir le jour, en Suisse et dans le monde. Mais pour l'instant, c'est Genève, «une ville qu'il adore», que Ronaldinho a choisi pour établir son premier bistrot. Pour la plus grande gourmandise de ses fans.

De la feuille d'or dans la spécialité de la maison, le burger «R10» qui comprend notamment filet de boeuf et sauce hollandaise, c'était son idée? «Un burger en or pour un Ballon d'or, c'était logique, non?» nous glisse Darwin Mukyen avec un clin d'oeil.

Ce joyeux mélange de jeunes et de moins jeunes colle complètement avec l'ambiance dont rêvaient ses concepteurs, Mukyen Darwin et Bastas Yetis, co-propriétaires du restaurant aux côtés de Ronaldinho.

«C'est le meilleur, aujourd'hui encore, Ronaldinho. On était déjà là ce matin, mais comme on ne l'a pas vu, on est revenu plus tard»

Vers 17h30, alors que Ronaldinho n'a pas encore pointé le bout de son nez, le moindre murmure génère des mouvements de foule dignes d'un concert de Taylor Swift. Si bien que les organisateurs semblent, par moments, décontenancés par le nombre. La police et les organisateurs sont sur les dents et appellent au calme.

Alors que l'Euro 2024 bat son plein, Genève vit un tout autre événement footballo-gourmand ce dimanche 23 juin. Quelques heures avant Suisse-Allemagne, la petite commune de Châtelaine est envahie de milliers de fans d'un certain... Ronaldinho . Ancien international brésilien, champion du monde 2002 et Ballon d'or 2005, le sourire le plus célèbre du foot mondial inaugure le premier restaurant à son nom: le R10.

Le quartier de l'Etang à Châtelaine était vert (et jaune) de monde pour la star Ronaldinho. image et montage: watson

