«Mais ils sont fous?» La Poste achète une forêt à un prix «absurde»

En déboursant 70 millions de francs pour une forêt, la Poste affole le marché sylvicole allemand. Un retour sur investissement sera par ailleurs difficile.

Christian Mensch / ch media

En moyenne, un hectare de forêt en Allemagne coûte 12 000 euros, selon le dernier rapport sur le marché forestier de l'entreprise de conseil et de courtage Colliers. Les prix varient fortement. En Bavière, où peu de forêts sont disponibles, on paie en moyenne plus de 20 000 euros par hectare. Mais dans d'autres régions comme la Thüringe, où les parcelles de forêt sont nombreuses, le prix moyen est de 7500 euros par hectare. C'est justement en Thüringe que la Poste suisse a acheté une forêt en payant... 29 000 euros par hectare.

Christian Riesen, entrepreneur et conseiller communal UDC dans le canton de Soleure, est furieux:

«La Poste fait des économies partout, augmente ses prix et achète ensuite inutilement des forêts en Allemagne» Christian Riesen, conseiller communal UDC

Christian Riesen, conseiller communal UDC Image: keystone

Il soupçonne qu'il s'agit là d'une «gestion déloyale» de l'entreprise publique et demande au Ministère public de la Confédération d'enquêter.

«Mais ils sont fous?»

En Allemagne, les négociants et les propriétaires forestiers tombent également des nues. Selon un sondage, aucun ne savait qu'un tel marché avait été conclu. Et l'un d'entre eux de déclarer:

«Mais ils sont fous, ces gens de la Poste?»

A ses yeux, le prix est «absurde». Les intervenants souhaitent rester anonymes, car la Poste a annoncé qu'elle continuerait à chercher des forêts appropriées pour la mise en œuvre de sa stratégie climatique. De son côté, la Poste affirme que le prix est conforme au marché, selon une étude externe.

En Allemagne, le plafond pour une exploitation forestière rentable se situerait à 20 000 euros par hectare. Ce montant est fixé à partir d'une règle générale qui veut que la coupe de bois rapporte environ 200 euros par hectare. De quoi générer, du moins mathématiquement, un rendement de 1%.

La chasse pour limiter la casse

Selon ce calcul, la forêt de Zillbach, récemment acquise par le géant jaune, sera probablement déficitaire dans un premier temps. En effet, les documents d'un appel d'offres actuel indiquent qu'une «stratégie de minimisation des risques» est requise en raison de la présence de grands et vieux peuplements d'épicéas et de pins. Concrètement, cela signifie un reboisement et une reforestation qui auront un coût.

La location des droits de chasse devrait tout de même renflouer les caisses. Les 2400 hectares peuvent être divisés en cinq territoires pour le gros gibier, dans lesquels les cerfs et les sangliers peuvent être traqués. Pour un bail de chasse, on peut demander jusqu'à 30 euros par hectare et par an. Ce qui devrait rapporter malgré tout 72 000 francs à la Poste.

Traduit et adapté par Valentine Zenker