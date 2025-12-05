stratus fréquent
Racisme à la police: la RTS révèle des éléments glaçants

Le Syndic de la ville de Lausanne Gregoire Junod, Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal de Lausanne et Olivier Botteron, Commandant de la police Municipale s&#039;expriment lors d&#039;une co ...
Cette photo d'un ancien policier municipal à côté d'un graffiti en hommage à Mike Ben Peter, mort lors d'une intervention policière, avait lancé le scandale.Keystone

Voici ce que contenaient les groupes racistes de la police lausannoise

L'émission Temps Présent de la RTS a fait de nouvelles révélations sur le scandale raciste à la police lausannoise et diffuse de nombreux contenus de l'épais dossier d'enquête.
05.12.2025, 11:5205.12.2025, 11:52

La RTS a mis la main sur un dossier de 2500 pages contenant les échanges des fameux groupes WhatsApp de la police lausannoise.

Il existait deux groupes, le premier, «Pirate F» comptait 50 membres, la moitié y tenait des propos racistes, sexistes ou antisémites, parfois les trois à la fois. Le seccond, «Les Cavaliers», n'en comptait que six. Certains de ces individus travaillent toujours pour la police lausannoise, rappelle le média public . Qui précise que si tous ne partagent pas de propos pénalement répréhensibles, ceux-ci «ne suscitent aucune désapprobation» chez leurs collègues. Ce qui semble témoigner de l'impunité ressentie des «brebis galeuses» de la police

L&#039;inquiétant contenu raciste et sexiste des groupes WhatsApp des policiers lausannois
Le petit Alan Kurdi, réfugié syrien de 3 ans, mort sur une plage turque, est moqué dans un des groupes privés WhatsApp constitués de policiers en fonction et d'anciens policiers de la ville de Lausanne.Image: groupes whatsapp de policiers lausannois

Si quelques messages avaient déjà été présentés par la Municipalité en août 2025, la totalité du dossier montre l'étendue des dérives et stéréotypes violents. Tout y passe: racisme, sexisme, antisémitisme, islamophobie, ...

Lorsqu'on diffuse cette photo, un policier répond: «Je la prends si le gars la vend!»
Lorsqu'on diffuse cette photo, un policier répond: «Je la prends si le gars la vend!»Image: groupes whatsapp de policiers lausannois

Florilège de contenus racistes à la police

«J'ai pris un migrant sous mon aile, heureusement ma bagnole n'a rien»

Personne ne réagira pour désapprouver ce propos, note la RTS.

Des policiers ont tenté d'étouffer le scandale à Lausanne
«C'est quoi le plat préféré d'un cuisinier trisomique?

Le Trisotto»

Quelqu'un répond alors que c'est une «blague de shoah».

Mais les échanges sexistes s'enchainent aussi. Lorsqu'un agent partage un article de 20 Minutes évoquant un religieux saoudien qui affirme que les femmes ont «un quart de cerveau», l'agent dit qu'il a «tellement raison», un collègue abonde: «Enfin un chic type qui aborde les sujets sérieux».

«L'esprit de corps n'excuse pas les dérives»: un policier lausannois raconte

Au sujet du recrutement d'une collègue policière, quelqu'un écrit:

«Il y a une nouvelle petite, elle sent le petit lait»

Un autre répond:

«Heureusement qu'on a effacé le groupe précédent»

Et le groupe contenait également des photos de femmes faisant des fellations et autres contenus à caractère sexuel.

L&#039;inquiétant contenu raciste et sexiste des groupes WhatsApp des policiers lausannois
Un exemple de contenus diffusés dans le groupe et révélés par la RTSImage: RTS/groupes whatsapp de policiers lausannois
Baume-Schneider se dit «abasourdie» par les révélations sur la police lausannoise

Mais il est aussi question de violences policières. Au sujet des militants du Mormont, un agent demande à ses collègues sur place:

«Ça matraque un peu ou bien? En tout cas, je suis de tout cœur avec vous»

Un autre:

«J'ai une tronçonneuse, je peux venir?»

On lui répond alors ceci:

«Ça arrangerait tout le monde»

Et lorsqu'on évoque le cas d'un agent légèrement blessé lors d'une intervention, un policier écrit que «perso» il aurait tiré, sans en avoir «rien à foutre de la procédure pénale», ce à quoi une collègue acquiesce un sobre «Moi aussi».

La photo du policier qui a fait polémique depuis la diffusion d&#039;un reportage de la RTS l&#039;affaire Mike Ben Peter à Lausanne.
La photo qui lançait le scandale.Image: capture d'écran

Enfin, si ces éléments jettent déjà un voile sombre sur l'image de la police, il y a surement pire, avance la RTS. Voici ce que le groupe a échangé au début de l'affaire, en 2023, alors qu'une photo d'un policier se moquant du décès de Mike Ben Peter est diffusée par Mise au Point:

«Il y a un fils de pute qui a fait fuiter cette merde»
«Reste plus que la vidéo du lançage des boulettes dans la bouche et c'est le jackpot»
«La RTS est pourrie infestée de gaucho-féministes»
«Y a plein de choses qui ne doivent pas ressortir»
«C'est pas comme si t'avait été filmé en train de casser le natel d'un boubou dans la portière de la 103»

Puis un agent suggère «un reset de ce groupe, comme on avait fait pour moi.» (hun)

