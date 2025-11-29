en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
France

Beaucoup de mineurs dans les bandes criminelles actives en Suisse

Crime Suisse cambriolage
Image: Shutterstock

Beaucoup de mineurs dans les bandes criminelles actives en Suisse

La Confédération soutient les polices cantonales pour lutter contre les bandes criminelles en Suisse. Les vols d'armes et de voitures commis par des gangs venus de France — souvent composés de mineurs, recrutés sur les réseaux — se sont multipliés.
29.11.2025, 13:2829.11.2025, 13:28

Près de 180 cambriolages sont déjà imputables à ces groupes venus de l'Hexagone, selon Fedpol. Près de 180 cambriolages leur sont déjà imputables, selon Fedpol.

Les autorités de sécurité entendent désormais unir leurs forces. Les polices cantonales gèrent les interventions et les enquêtes, tandis que l'Office fédéral de la police (Fedpol) coordonne les cas de vols d'armes et de voitures au sein de taskforces nouvellement créées, a expliqué samedi Fedpol.

La mention de couleur de peau dans les rapports de police va changer

Pour des raisons tactiques, Fedpol ne révèle pas qui fait partie de ces groupes de travail. «Nous n'en sommes qu'au début du phénomène», écrit Fedpol, qui dit travailler «d'arrache-pied» à la lutte contre la criminalité en bande.

Recrutés via les réseaux sociaux

Les criminels sont pour la plupart des ressortissants français mineurs d'origine maghrébine, a déclaré une porte-parole de la police cantonale argovienne vendredi soir à la télévision alémanique SRF.

Les délinquants sont recrutés via les médias sociaux et viennent en Suisse par les transports publics. Via Snapchat, ils reçoivent des instructions sur les lieux à cambrioler, avant de fuir le pays rapidement au volant de voitures de luxe volées.

Plusieurs polices cantonales ont émis des recommandations aux garagistes: ne pas laisser de véhicules de valeur à l'extérieur, conserver les clés dans un local sécurisé, séparé des salles d'exposition et des ateliers, et s'équiper de systèmes de surveillance.

(sda/ats)

Thèmes
On a testé les chips à l’Aromat
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Beat Jans veut améliorer le système suisse de l'asile
Le système de l'asile, restructuré il y a six ans, a fait ses preuves. Il doit toutefois être amélioré en matière d'accélération des procédures. La Confédération, les cantons, les villes et les communes se sont fixé le but de prendre des mesures concrètes.
Le système fonctionne globalement bien, a salué le conseiller d'Etat valaisan Mathias Reynard, président de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales, vendredi devant les médias à Berne. Même dans des situations d'urgence, l'Etat de droit et des procédures équitables ont été garantis, et on a trouvé un toit pour toutes les personnes en quête de protection, a-t-il dit.
L’article