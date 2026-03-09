assez ensoleillé15°
Prix de l'essence: voici de combien ça va augmenter en Suisse

Voici de combien le prix de l'essence va augmenter cette semaine

Le coût du pétrole a fortement augmenté lundi en raison du conflit en Iran, qui est entré dans sa deuxième semaine. Conséquence en Suisse, les experts tablent sur une poursuite de la hausse des prix de l'essence.
09.03.2026, 16:2909.03.2026, 16:36

Il y a quatre jours à peine, le Touring Club Suisse (TCS) affichait un prix moyen de 1,74 franc par litre d'essence sans plomb 95. En cause: le coût du pétrole a fortement augmenté en raison du conflit en Iran. Ce lundi, de tels prix étaient quasiment introuvables sur le comparateur des prix du carburant de l'association. Il existe cependant des disparités selon les stations-services, en fonction de leur affiliation à une marque ou si elles sont indépendantes.

Les frappes en Iran exposent le «talon d'Achille» de Trump

«Les prix des carburants et du mazout devraient augmenter sensiblement dans les prochains jours», a écrit lundi Avenergy Suisse, l'organisation faîtière des acteurs du marché du pétrole en Suisse, commentant la situation du marché international. Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est quasiment paralysé suite à plusieurs attaques contre des navires marchands. Par ailleurs, certaines raffineries ont considérablement réduit leur capacité.

Le TCS prévoit également que les prix de l'essence approcheront la barre des 2 francs le litre dans les prochains jours. Erich Schwizer, expert du TCS, pointe:

«D'après les prix du marché publiés à Rotterdam, de nouvelles hausses sont à prévoir»

Diesel bien au-dessus de 2 francs

Bien que le TCS ne fasse généralement pas de prévision, des estimations sont possibles «sur la base des données boursières». Plus précisément, Erich Schwizer prévoit que le prix moyen du litre d'essence sans plomb 95 atteindra 1,90 franc d'ici vendredi. Le diesel devrait alors coûter 2,20 francs.

L'évolution des tarifs de l'essence est dictée par les cours du pétrole. Le facteur déterminant est la situation dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un cinquième du commerce mondial d'or noir. Ce lundi, le prix du baril de Brent se négociait à 103,75 dollars (+12%) vers 13 heures, après avoir culminé à 119,50 dollars dans la nuit de dimanche à lundi.

Cela représente une hausse de 70% par rapport au 27 février, soit le jour précédent le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Le prix atteint ainsi son plus haut niveau depuis la crise énergétique déclenchée par le conflit en Ukraine fin février 2022.

Le prix de l'essence augmente en Suisse

Cependant, les acteurs du secteur restent sereins. L'association Avenergy Suisse souligne que l'approvisionnement de la Suisse en produits pétroliers est actuellement «sûr», le marché disposant de quantités suffisantes de pétrole. (ag/ats)

