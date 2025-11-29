en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Police

La mention de couleur de peau dans les rapports de police va changer

Les cinq hommes ont
Keystone

La mention de couleur de peau dans les rapports de police va changer

La Confédération modernise les options de description des personnes signalées dans le système national de recherches Ripol. Deux «couleurs» de peau — qui n'est sont pas vraiment — vont disparaître.
29.11.2025, 12:0329.11.2025, 12:03

La catégorie «couleur de peau», rarement utilisée, est maintenue, tout comme la catégorie «type», plus courante. Ces options seront toutefois mieux adaptées aux besoins pratiques.

L'Office fédéral de la police (Fedpol) a informé samedi dans un communiqué des changements qui entreront en vigueur le 1er janvier, après une consultation des polices cantonales. La directrice de Fedpol, Eva Wildi-Cortés, avait déjà annoncé cette mesure il y a une semaine à la radio et télévision de la Suisse italienne RSI.

Il tente de s'évader d'une prison romande, la police l'attrape

Ainsi, il sera toujours possible de choisir parmi les cinq options suivantes dans le champ de saisie «couleur de peau»: très claire, claire, moyenne, foncée ou très foncée. En revanche, les désignations «jaune» et «rouge» ne seront plus à disposition.

Neuf «types» maintenus

Dans la catégorie «type», neuf options sont maintenues. Elles seront elles aussi adaptées aux besoins opérationnels actuels et correspondront notamment aux régions Europe du Nord, Afrique du Nord, Asie et Amérique du Sud.

Cette arnaque usurpe le numéro de la police de Nyon

Fedpol avait annoncé début septembre une nouvelle directive aux polices cantonales, indiquant que la couleur de peau ne devait plus être mentionnée dans le système de recherche Ripol.

La décision avait entraîné une vague de critiques, de la part des polices mais aussi au niveau politique.

(sda/ats)

Thèmes
On a testé les chips à l’Aromat
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Zalando et Galaxus snobent cette «solution durable» de la Poste
Zalando et Galaxus refusent d'adopter le Kickbag, solution réutilisable de la Poste. Les géants du commerce en ligne renvoient la faute aux consommateurs. Pour le spécialiste Olivier Gassmann, c'est tout le système de livraison qui doit être repensé.
Avec le Black Friday, une nouvelle vague de colis a déferlé sur la Suisse. Chaque année, les promotions de novembre génèrent un million de tonnes de papier et de carton, dont une part importante pour des emballages à usage unique.
L’article