Darius Rochebin aurait reçu 105 000 francs pour retirer ses plaintes

Le groupe de presse Ringier a versé 105 000 francs au journaliste suisse Darius Rochebin, accusé dans un article du quotidien Le Temps de harcèlement sexuel et d'abus de pouvoir, dans le cadre d'un accord extrajudiciaire, rapporte la NZZ am Sonntag .

Restrictions Covid: «Il manque un musicien dans la task force»

Dès lundi 20 décembre, les mesures contre le Covid seront durcies. La 2G sera généralisée dans les restaurants et la 2G + (vaccinés, guéris et testés) dans les discothèques, les bars et… lors de répétition de musique à vent. Et oui. On est allé récolter les réactions des musiciens amateurs qui soufflent un vent de colère.

«Tu joues du tuba, et ben tu ne rentres pas!» Lundi, pratiquer un instrument à vent deviendra aussi impopulaire que de porter des baskets en discothèque. Après l'annonce de la Confédération et l’instauration de la règle des 2G+ (les personnes doivent être vaccinées, guéries et testées), les associations et sociétés musicales de Suisse romande sont sous le choc.