Encore un gros week-end au Gothard

L'autoroute A2, qui relie Bâle à Chiasso (TI) via le tunnel du Gothard, est régulièrement surchargée le week-end, les jours fériés et aux départs de vacances. Les itinéraires par le tunnel du San Bernardino ou celui par le col du Simplon constituent des alternatives . (ats)

Grande Dixence: les éboulements font souffrir le tourisme

L'hôtel situé près du barrage valaisan a dû être évacué mercredi après que 5000 mètres cubes de roches se sont détachés dans le secteur. Des touristes ont également été relogés.

L’important éboulement survenu samedi près du barrage de la Grande Dixence (VS) impacte la région au niveau touristique. L’hôtel situé à proximité a dû provisoirement fermer pour des raisons de sécurité et il n’est plus possible de se rendre au barrage.