La petite bombe diplomatique de Nathalie Loiseau a secoué les politiques et les réseaux sociaux des deux côtés de la frontière. keystone

«Grosse Suisse molle»: Loiseau s'excuse, elle visait «l'Europe»

L'affaire de la «Suisse molle» n'est pas terminée. Dernier épisode en date, dimanche soir au 19:30 de la RTS. Nathalie Loiseau s'est expliquée et excusée au sujet de sa petite phrase prononcée la semaine dernière et qui a créé un bad buzz diplomatique entre la Suisse et la France.

C'est toujours la phrase diplomatique choc de ce début d'année:

«Face à Moscou, l'Europe ne doit pas être une grosse Suisse molle»

Prononcée la semaine dernière par la députée européenne Nathalie Loiseau, du parti LR et proche d'Emmanuel Macron, cette petite bombe diplomatique a secoué les politiques et les réseaux sociaux des deux côtés de la frontière.

Dimanche soir, dans le 19:30 de la RTS, la députée s'est excusée:

«Si des Suisses ont été heurtés, j’en suis désolée, parce que ce n’était ni l'intention ni le propos de cette interview. Il y a une phrase qui est malheureuse, que je regrette parce qu'elle a heurté des sensibilités. Mais c'est à l'Europe que je m'en prends, sûrement pas à la Suisse»

Des excuses (et des explications) qui viennent peu après la réaction officielle de l'ambassadeur de Suisse à Paris qui, lui, jugeait les propos «inacceptables». L'eurodéputée explique également que l'interview a été réalisée à son retour d'Ukraine, avec un journaliste lui aussi de retour de Kiev. «L'un comme l'autre, nous avions une inquiétude et une envie de dire à l'Europe: "Regardez ce qu'il se passe et agissez".» (fv)