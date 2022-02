«Ce qui est sûr, c’est que l'Ukraine regarde entièrement vers l’ouest et veut choisir son propre équilibre de sécurité. La Russie n’est plus attractive pour son environnement et l’Ukraine veut se tourner vers le modèle européen. Si elle choisit sa propre voie pour sa sécurité, cela peut être perçu comme un désastre par Vladimir Poutine. L’Europe ne peut pas se contenter d’être une grosse Suisse molle dans cette crise.»

Dans l'hebdomadaire français Le Point , à peine quelques jours avant le déplacement de Macron à Moscou et à Kiev. Classe.