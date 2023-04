Une œuvre romande esquintée à cause d'une perceuse dans une pizzeria

Une toile baptisée Le Grand Blond, de l'artiste neuchâtelois Till Rabus, a été victime d'un coup de perceuse, juste avant une grande exposition à Nantes, en France.

Plus de «Suisse»

Lorsqu'on est immergé dans un événement important, on pense à tout et surtout à ce qui peut mal tourner. Mais le Neuchâtelois Till Rabus avait-il seulement imaginé que sa toile Le Grand Blond risquait de se faire agresser par une perceuse? Probablement pas.

C'est l'histoire cocasse du jour et elle a été dévoilée par Presse Océan. A Nantes, où les oeuvres des frères Till et Léopold Rabus sont exposés à la Hab Galerie, un incident a donné un petit coup de chaud aux organisateurs et à l'artiste lui-même. Le 18 avril dernier, un ouvrier avait entrepris des travaux dans la pizzéria mitoyenne. L'homme était armé d'une «mèche de 20 millimètres» nous raconte le journal.

Ensuite? Bah, la bourde classique: la mèche de la perceuse a méchamment traversé le mur. De l'autre côté, un employé de la galerie a deviné de loin une tache plus claire sur l'oeuvre en question. En se rapprochant, il a découvert un trou.

Branle-bas de combat!

Presse Océan a mis la main sur le trou (si l'on peut dire).

Selon le média français, l'oeuvre a immédiatement été confiée à un restaurateur. L'artiste neuchâtelois, lui, s'est dit confiant: «Je sais que les restaurateurs font un boulot incroyable en reprenant les fibres de la toile, je ne me fais aucun souci. On ne verra plus rien après travaux.»

Première réaction? «J'ai eu en tête l'image de ce type avec sa perceuse qui fait cette immense connerie... Quelle aventure! Ma première réaction a été la stupéfaction et l'étonnement. Après, ça m'a presque fait rire» Till Rabus, au journaliste de Presse Océan.

Les organisateurs ne savent pas encore quand le «blessé» pourra rejoindre l'exposition. Vous ne connaissez pas l'univers de l'artiste Till Rabus? C'est le moment rêvé pour jeter un oeil à son travail, en cliquant ici!