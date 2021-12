Un gang de voleur de voitures de luxe démantelé à Fribourg

Un gang de voleurs de voitures de luxe démantelé à Fribourg

Les malfrats pirataient les clés de contact des voitures et les piquaient directement devant le domicile de leurs propriétaires.

Entre janvier et avril de cette année, une série de vols de voitures haut de gamme est survenue dans le canton de Fribourg. Les auteurs présumés dérobaient ces véhicules en recourant au mode opératoire dit «mouse jacking». Trois individus ont été interpellés et placés en détention. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public fribourgeois.

Entre janvier et avril 2021, une série de vols de voitures haut de gamme est survenue dans le canton de Fribourg, à Avry-sur-Matran, Corminboeuf et Bulle. Les voitures étaient toutes stationnées devant les domiciles des personnes lésées et ont été dérobées, à chaque fois, durant la nuit.

C'est quoi le «mouse jacking»?

Le mode opératoire utilisé par les voleurs était toujours le même, à savoir la technique du «mouse jacking». Il s’agit d’une méthode de vol de véhicule sans effraction mécanique. En effet, via des appareils de piratage électronique, les auteurs relaient le signal de la clé du véhicule se trouvant à l’intérieur du domicile à celui du récepteur du signal dans la voiture. Ils en profitent pour ouvrir la portière et démarrer le véhicule avant de quitter les lieux.

Pour ce genre de vols Le moyen le plus approprié pour éviter le piratage de sa clé de voiture est de la déposer dans une boîte métallique ou dans un étui en aluminium. De cette manière, les malfrats n’auront ni la possibilité de se connecter à la clé ni à la voiture via un appareil électronique de type « relais ».

Combien de vols de ce type en Suisse?

Au total, en Suisse, 17 cas de vols de voitures avec ce mode opératoire ont été recensés entre le mois de septembre 2020 et le mois d’avril 2021. Dans le cadre des investigations policières, trois suspects, âgés de 35 à 38 ans, ont été signalés par les Ministères publics fribourgeois et lucernois. L’un des suspects a été interpellé en Allemagne avant d’être extradé vers la Suisse. Les deux autres ont, quant à eux, été interpellés à Bâle, avant d’être acheminés dans le canton de Fribourg à disposition de l’Autorité compétente.

Où en est l'enquête à Fribourg?

Lors des perquisitions, plusieurs éléments probants ont été séquestrés. Le montant total du butin n’a pas pu être estimé avec exactitude, mais il se chiffre en plusieurs centaines de milliers de francs pour toute la Suisse. Les auteurs présumés de ces vols de voiture ont été placés en détention préventive et le sont encore à l’heure actuelle. (jah)