Le cantonnier à la rose, tire sa révérence à Fribourg

Après presque 40 ans au service de la ville, Michel Simonet a effectué cette semaine son dernier jour de travail dans le quartier du Bourg.

Plus de «Suisse»

Michel Simonet, le cantonnier à la rose.

Michel Simonet, auteur du best-seller «Une rose et un balai», a accompli cette semaine à Fribourg l'ultime jour de son travail de cantonnier, avant de partir à la retraite. Habitants et habitués du quartier du Bourg l'ont croisé une dernière fois dans son quotidien professionnel.

Le «cantonnier à la rose», en référence à la fleur fixée à l'avant de son chariot, a donné ses ultimes coups de balai jeudi dans les alentours de la cathédrale Saint-Nicolas. Un dernier jour qui a suscité l'attention des médias, notamment pour le livre qu'il a publié en 2015 et qui a provoqué de l'intérêt en Suisse et en France.

«C'était inattendu. Pendant 10 ans, les sollicitations ne se sont jamais arrêtées: j'ai été interviewé par Arte, France Inter, France 3 ou France Culture, et j'ai même fait une lecture dans la région d'Appenzell. Récemment, on m'a invité à aller en France pour un séminaire de sociologie.»

80'000 exemplaires

Il faut rappeler que l'ouvrage «Une rose et un balai» a été écoulé à 80'000 exemplaires, toutes éditions et traductions confondues. Le livre a été réédité neuf fois, relève Charly Veuthey, président de l’association Faim de Siècle, les éditions qui ont publié Michel Simonet et qui l’ont ainsi embarqué dans une «formidable» aventure.

Quant au deuxième livre de Michel Simonet, «Un couple et sept couffins», il a démarré très fort à sa parution en 2021. «Après, ça s'est calmé. Environ 8000 exemplaires ont été écoulés à ce jour, ce qui reste un chiffre exceptionnel», note Charly Veuthey, cité dans La Liberté et qui décrit Michel Simonet comme:

«Un type formidable»

En tout, le célèbre cantonnier a accompli 39 ans et 10 mois de bons et loyaux services pour le compte de la Ville de Fribourg, soit 21 ans dans le quartier de la gare, puis 18 ans dans celui du Bourg. Le sexagénaire entend désormais consacrer davantage de temps à ses sept enfants et ses bientôt onze petits-enfants.

Au-delà, Michel Simonet mentionne au titre de ses «hobbies» la lecture, le chant ainsi que des visites guidées à la cathédrale Saint-Nicolas, pour lesquelles il est en train de se former. (dal/ats)