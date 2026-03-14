Le festival genevois a pris fin samedi. Keystone

Le FIFDH sacre deux films en rapport avec l'actualité

Le Festival du film et forum international sur les droits humains, qui s'est conclu samedi, a consacré un film sur l'Iran et un sur le Soudan.

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La 24e édition du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) à Genève honore deux films sur l'Iran et le Soudan. A Fox Under a Pink Moon reçoit le Grand Prix du documentaire et «Cotton Queen» est lauréat du Grand prix de la fiction.

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«Ce palmarès reflète la richesse des voix que le FIFDH met en avant», ont dit samedi les co-directrices éditoriales Laura Longobardi et Laila Alonso Huarte. Selon elles:

«Ces films révèlent des réalités souvent méconnues»

Côté documentaire, A Fox Under a Pink Moon montre les tentatives de fuite d'Iran pendant cinq ans de la jeune Afghane de 16 ans Soraya Akhlaghi. Réalisé par cette artiste avec le cinéaste iranien Mehrdad Oskouei, il dénonce la violence du patriarcat.

Il reçoit pour le Grand Prix 10 000 francs, offerts par la Ville et le canton de Genève, deux fois plus que Letters from Wolf Street, de Arjun Talwar, récompensé du prix Viera de Mello. Ce documentaire polono-allemand raconte le racisme ordinaire auquel font face les migrants en Pologne.

Pour la fiction, le Grand Prix doté de 10 000 francs par la Fondation Barbour va à Cotton Queen, Suzannah Mirghani. Le spectateur est confronté aux luttes de pouvoir et aux récits de femmes contre la colonisation dans une région cotonnière du Soudan.

Le prix Vision for Human Rights, alimenté de 5000 francs, honore de son côté Yurlu/Country, de Yaara Bou Melhem. Ce film sans concessions cible l'impact des abus coloniaux sur le travail, la terre et le patrimoine.

Le FIFDH se termine dimanche. Plus de 200 invités des milieux artistiques, scientifiques, politiques et militants se sont mêlés aux près de 33 000 spectateurs. (ats)