A Fribourg, on ne tuera pas le(s) loup(s)

«S'il n'est pas possible, ni envisageable de répondre favorablement à la demande d'éradication de cette espèce protégée, pas plus dans la Broye qu'ailleurs dans le canton, le Conseil d'Etat assure les pétitionnaires qu'il mettra tout en œuvre pour garantir la meilleure cohabitation possible avec le loup à Fribourg»

Le Conseil d'Etat fribourgeois