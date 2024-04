Météo: plusieurs accidents se sont produits dans le canton de Fribourg

La météo n’a pas épargné le canton de Fribourg ce weekend. Plusieurs accidents de route ont eu lieu faisant au total quatre blessés.

Illustration de la police fribourgeoise allant sur les lieux de l’accident. Keystone

Neige, grêle et pluie verglaçante ont provoqué quatre accidents dimanche après-midi sur l'autoroute A12 entre Châtel-Saint-Denis (FR) et Rossens (FR). Onze véhicules ont été impliqués au total. Quatre personnes ont été blessées.

Tous les accidents se sont produits en une heure et demie, entre 13h00 et 14h30 environ, indique dimanche soir la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Plusieurs voies de circulation ont été fermées et le trafic a été particulièrement perturbé jusqu’à 16h30.

Le premier accident s’est produit vers 13h00 à la hauteur de Marsens. Alors qu’elle roulait en direction de Rossens, une automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule avant de monter sur le talus et de terminer son embardée sur la voie de droite. Ses deux passagers, un adolescent et un bébé, ont été blessés et emmenés en ambulance dans un hôpital.

Le deuxième accident a eu lieu à Vuippens, en direction de Fribourg, environ 20 minutes plus tard. Un conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule et percuté la voiture devant lui avant d’être heurté à son tour par une autre voiture. La double collision n'a pas fait de blessé.

Une troisième perte de maîtrise de véhicule entre Châtel-St-Denis et Valruz a engendré une collision entre trois véhicules. Là aussi, aucun blessé n'est à déplorer. Enfin, un automobiliste a percuté une voiture à Chatel-St-Denis. Deux autres véhicules qui circulaient normalement ont été endommagés et deux personnes ont été légèrement blessées. (lal/ats)