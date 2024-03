Fribourg offre un cadeau aux touristes

A l’issue de la période d’essai, la situation sera évaluée pour envisager la suite à donner. La durée du projet pilote est fixée à un an, précise le communiqué. (jah/ats)

L'offre comprend les entrées aux piscines et aux patinoires, ont indiqué les autorités. Selon Fribourg Hôtels, le nombre annuel de nuitées dans ses établissements se monte à 100 000. Le montant consacré au Fribourg/Freiburg Ticket dans le budget 2024 de la Ville se chiffre à 200 000 francs.

