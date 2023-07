Ce «Phallus de Titan» va répandre sa puanteur en Romandie

Attention, toutefois, aux odeurs: la fleur dégage une abominable puanteur. On vous aura prévenus.

Ceux qui souhaitent en revanche se rendre sur place pour assister à cet événement rare n'ont que quelques jours pour s'organiser. Heureusement, le bâtiment restera ouvert plus longtemps durant la floraison de cette espèce tropicale venant de Sumatra, en Indonésie .

Elle atteindra son apogée – soit plus d'un mètre – dans très peu de temps, le 14 juillet prochain, et fanera en seulement 2-3 jours.

Elle s'appelle Arum titan, c'est la plus grande fleur du monde et elle est actuellement en pleine floraison au Papiliorama de Chiètres, dans le canton de Fribourg, comme l'annonce La Liberté .

