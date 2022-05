Une rave sauvage à Montagny (FR): La majorité des fêtards ont décampé

Au total une centaine d’appels sont parvenus au 117 faisant état de nuisances sonores. Les habitants et riverains des communes avoisinantes ont été impactés, tout comme la faune et la nature . Les organisateurs risquent des amendes pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers de francs. (ats/svp)

Informé, le Préfet de la Broye a ordonné l’arrêt de cette manifestation non autorisée. Des renforts du Groupement de maintien de l’ordre romand ont également été sollicités. D'après la police, les organisateurs planifiaient l’arrivée de plus de 3'000 personnes pour le week-end.

Et d'ajouter que la police a «gardé le site sous surveillance» durant la nuit et veillera à ce que les quelques dizaines de personnes encore présentes, dont les organisateurs, démontent les infrastructures mises en place et remettent le site en état. Il précise que les personnes qui n'étaient pas en état de quitter les lieux ont été autorisées à passer la nuit sur place.

