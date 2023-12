Gaza: «Face aux tensions», le recteur de l'Uni de Genève sort du silence

«Dans ce moment particulier, l’Université se doit de réaffirmer l’importance de la liberté d’expression et du droit de toutes et tous à débattre, à faire valoir des arguments, à assumer des désaccords. C’est une condition nécessaire de la pensée académique, et plus largement du bon fonctionnement de nos démocraties. Face aux tensions et au durcissement des positions exprimées, cette liberté doit être encadrée par des principes clairs qui la protègent: rejet de toute forme d’appel à la violence, d’antisémitisme, d’islamophobie, d’atteintes à notre charte d’éthique et de déontologie.»

Yves Flückiger