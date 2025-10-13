larges éclaircies10°
Ce spa romand figure parmi les 50 meilleurs du monde

Ce spa romand figure parmi les 50 meilleurs du monde

Dans la série White Lotus, Jennifer Coolidge est accro aux massages et au spa.
Dans la série White Lotus, la délicieuse Tayna (Jennifer Coolidge) est complètement accro aux massages.image: hbo
Deux spas suisses figurent dans la liste des meilleurs du monde établis par le Sunday Times. Voici leur programme et leurs tarifs, si vous vous sentez en manque de zen et de plénitude.
13.10.2025, 19:01
Marine Brunner
Marine Brunner

Ahhhh... les spsa. Si vous partagez le mood douloureux et plaintif de Jennifer Coolidge, alias Tanya, dans la série White Lotus, vous comprenez qu'il s'agit d'un grand indispensable dans la vie d'un être humain soumis à toutes les vicissitudes, au stress et névroses diverses du 21e siècle.

Faute de temps de cerveau disponible pour aller dénicher nous-même la perle rare, le Sunday Times s'est chargé de sélectionner ses établissements préférés à travers le monde.

La richesse rend fou

A grand-peine, le quotidien britannique a réussi à départager quelque 50 spas et complexes hôteliers, évalués non seulement sur l'excellence des soins et la bienveillance des thérapeutes, mais aussi sur le design, l'ambiance et l'emplacement, afin de garantir un séjour «véritablement exaltant». (A voir si le qualificatif d'«exaltant» pour transpirer dans un Hammam et siroter un jus de carotte bio est le plus judicieusement choisi.)

Au sommet du classement trône le Lefay Resort, en Lombardie. Ce spa lifestyle situé au bord du lac de Garde «allie harmonieusement holistique et hédoniste», selon le Times. Bien qu'il dispense à ses clients des conseils précieux en matière de nutrition et d'exercice physique, il ne fait pas pour autant l'impasse sur le plaisir. Après tout, nous sommes en Italie, le pays de la dolce vita, de la pasta et des plaisirs gustatifs en tous genres.

Lefay est niché au cœur de collines couvertes de forêts de chênes, de châtaigniers et de hêtres, et parsemées de citronniers qui descendent jusqu&#039;à l&#039;immensité séduisante du lac de Garde.
Les chambres du Lefay Rosert, avec vue imprenable sur le lac de Garde.image: instagram
Le Lefay Spa en Italie, allie harmonieusement holistique et hédoniste. Le sauna panoramique se trouve dans la zone réservée aux adultes.
Tout comme le sauna panoramique du Spa Lefay, réservé aux adultes.image: instagram

Parmi les autres vainqueurs, citons Park Igls, en Autriche, qui remporte la palme du «meilleur spa détox»; le Palazzo Fiuggi, près de Rome, qui se classe comme le «meilleur spa gastronomique» - ou encore, toujours en Italie, le Borgo Santo Pietro, au coeur de la Toscane, élu «meilleur spa romantique».

Le Palazzo Fiuggi, près de Rome, a été élu meilleur spa gastronomique.
Une assiette que vous pourriez déguster au Palazzo Fiuggi. image: instagram
Le spa Borgo Santo Pietro, en Toscane, a été élu spa le plus romantique par le Times.
Le spa Borgo Santo Pietro, en Toscane, a été élu «spa le plus romantique».image: instagram
Au cœur de la campagne toscane, à 90 minutes de route au sud de Florence et à proximité de l&#039;abbaye de San Galgano, Borgo Santo Pietro était autrefois une étape de ressourcement pour les pèlerins ...
L'une des chambres du spa Borgo Santo Pietro. image: instagram

Deux spas en Suisse

Sur les 50 établissements qui figurent dans la liste du Sunday Times, deux suisses. Un petit sacrilège, peut-être, pour le pays qui compte plus de spas prestigieux que de pistes de ski, mais passons. Le premier cité est le Palais Chenot, à Weggis, dans le canton de Lucerne, au bord du lac des Quatre-Cantons.

Le Palais Chenot, à Weggis, dans le canton de Lucerne.
Le Palais Chenot, à Weggis, dans le canton de Lucerne.image: instagram
Le régime Chenot fait partie des piliers du séjour.
Le régime Chenot fait partie des piliers du séjour.image: instagram

Ce grand complexe hôtelier de 5000 mètres carrés, installé au sein d'un «château de conte de fées» de 1850, réussit le pari de mêler une atmosphère luxueuse et «héritage thermal sans égal». Son fondateur n'est autre que le regretté Henri Chenot, considéré comme le «père de la détox».

«A la fin de la semaine, comme d'innombrables fans, top models et PDG, vous émergerez tel un papillon de sa chrysalide, les yeux brillants et plusieurs kilos en moins»
The Sunday Times, plein de poésie

Et pour cause: le régime proposé par les cuisines de l'hôtel Chenot, conçu par une armée de grands chefs et de nutritionnistes, ne contient que 850 calories par jour (!). Sans sel, sans sucre, sans beurre, sans caféine, sans farine blanche ni alcool, il inclut en revanche «beaucoup de plantes». Les plats, spartiates, sont tellement délicieux que les invités lèchent presque les assiettes…

Enfin, surtout parce que les portions sont minuscules, de l'avis même de la critique du Sunday Times. Comptez entre 5500 et 7960 francs par personne pour sept nuits.

Le menu journalier se compose de seulement 850 calories par jour.
Le menu journalier se compose de seulement 850 calories par jour.image: instagram
Le spa de l'hôtel Chenot.
Le spa de l'hôtel Chenot.image: instagram

Enfin, direction la Suisse romande et la clinique La Prairie, près de Montreux. «Plus qu'un spa, c'est un centre de santé holistique high-tech, où les programmes ciblent tous les domaines, de la perte de poids à l'optimisation du potentiel cérébral, en combinant une approche médicale avec des repas raffinés et nutritifs, ainsi que des exercices de respiration zen, de la cryothérapie et de la sonothérapie», s'enthousiasme avec précision le Sunday Times.

Creusé à flanc de falaise, cet «iceberg» moderne n'est pas sans rappeler le repaire d'un méchant de James Bond.

La terrasse baignée de soleil de la clinique La Prairie offre une vue sur les eaux turquoise du lac Léman.
La terrasse baignée de soleil offre une vue sur les eaux turquoise du lac Léman.image: instagram

Au programme, plus concrètement: des soins classiques avec les produits La Prairie, ainsi que des injections aux vertus esthétiques stimulantes (Botox, plasma et cellules souches), des saunas infrarouges, une chambre de cryothérapie et un bunker audio futuriste, où les ondes sonores vibrent et pénètrent les muscles pour une relaxation profonde.

Les 8 piscines d'hôtels les plus folles au monde

Comme pour de nombreux établissements cités dans la liste du Times, l'alcool est rigoureusement prohibé, de même que la viande rouge. Vous pourrez toujours vous consoler avec le café, qui reste autorisé.

Quant à la nourriture proposée par le chef David Alessandria, les menus sont non seulement «inventifs et vitaminés, mais aussi délicieux et copieux, déclinés dans des couleurs arc-en-ciel», dixit la critique. Last but not least, ils sont même suivis d'un dessert! (Mais uniquement avec des sucres naturels, faut pas pousser. On reste en cure.)

Le Sunday Times salue la qualité des assiettes de la clinique La Prairie.
Le Sunday Times salue la qualité des assiettes de la clinique La Prairie.image: instagram

Si les végétaux, les fibres et les ferments dominent, les résidents peuvent choisir parmi quelques options de poisson ou de viande blanche: pintade braisée aux lentilles; pois chiches noirs au yuzu - ou encore version mangue et myrtille du Solero.

Les lits de la clinique La Prairie sont incroyablement confortables, selon le Times.
Les lits sont «incroyablement confortables», selon le Times. instagram:
Une suite de la clinique La Prairie, à Montreux.
Dans chaque chambre, un minibar propose une offre variée: jus de fruits (frais uniquement), tisane et en-cas sains (mais délicieux) livrés quotidiennement.instagram
Le Longevity hub, dans La Clinique La Prairie.
Le Longevity hub, dans La Clinique La Prairie.image: instagram

Les tarifs, qui varient selon la catégorie de chambre, la saison, ainsi que les extras hors forfait (médecins/spécialistes supplémentaires, esthétique, etc.), commencent à 20 950 francs la semaine pour le programme «Master Detox» - et peuvent s'envoler jusqu'à 50 250 francs pour le «Revitalisation Premium». Une deuxième jeunesse, ça n'a pas de prix.

La saison 4 de «The White Lotus» devrait se passer pas loin de chez nous

Comme le montre si bien la série White Lotus... La détente, en 2025, c'est un luxe qu'il faut bien se payer.

Et vous, quel est votre spa suisse préféré? Dites-nous tout en commentaire...

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Le meilleur et le pire des looks des Emmys
Le meilleur et le pire des looks des Emmys
de Marine Brunner
Cette actrice de «Desperate Housewives» a une surprise pour les fans
2
Cette actrice de «Desperate Housewives» a une surprise pour les fans
Margot Robbie fait fureur dans une robe dénudée
Margot Robbie fait fureur dans une robe dénudée
de Maria Bode
20 plats américains qui méritent d'être connus
3
20 plats américains qui méritent d'être connus
de Marine Brunner

Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

1 / 31
Les stars au défilé Saint Laurent, à la Fashion Week de Paris

Hailey Bieber.
source: wwd / river callaway
Thèmes
La plus impressionnante piscine du monde à Londres
1 / 9
La plus impressionnante piscine du monde à Londres
Il s'agit probablement de la piscine la plus spectaculaire au monde!
Ce sont les gâteaux du moment
