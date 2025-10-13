Ce spa romand figure parmi les 50 meilleurs du monde

Dans la série White Lotus, la délicieuse Tayna (Jennifer Coolidge) est complètement accro aux massages. image: hbo

Deux spas suisses figurent dans la liste des meilleurs du monde établis par le Sunday Times. Voici leur programme et leurs tarifs, si vous vous sentez en manque de zen et de plénitude.

Ahhhh... les spsa. Si vous partagez le mood douloureux et plaintif de Jennifer Coolidge, alias Tanya, dans la série White Lotus, vous comprenez qu'il s'agit d'un grand indispensable dans la vie d'un être humain soumis à toutes les vicissitudes, au stress et névroses diverses du 21e siècle.

Faute de temps de cerveau disponible pour aller dénicher nous-même la perle rare, le Sunday Times s'est chargé de sélectionner ses établissements préférés à travers le monde.

A grand-peine, le quotidien britannique a réussi à départager quelque 50 spas et complexes hôteliers, évalués non seulement sur l'excellence des soins et la bienveillance des thérapeutes, mais aussi sur le design, l'ambiance et l'emplacement, afin de garantir un séjour «véritablement exaltant». (A voir si le qualificatif d'«exaltant» pour transpirer dans un Hammam et siroter un jus de carotte bio est le plus judicieusement choisi.)

Au sommet du classement trône le Lefay Resort, en Lombardie. Ce spa lifestyle situé au bord du lac de Garde «allie harmonieusement holistique et hédoniste», selon le Times. Bien qu'il dispense à ses clients des conseils précieux en matière de nutrition et d'exercice physique, il ne fait pas pour autant l'impasse sur le plaisir. Après tout, nous sommes en Italie, le pays de la dolce vita, de la pasta et des plaisirs gustatifs en tous genres.

Les chambres du Lefay Rosert, avec vue imprenable sur le lac de Garde. image: instagram

Tout comme le sauna panoramique du Spa Lefay, réservé aux adultes. image: instagram

Parmi les autres vainqueurs, citons Park Igls, en Autriche, qui remporte la palme du «meilleur spa détox»; le Palazzo Fiuggi, près de Rome, qui se classe comme le «meilleur spa gastronomique» - ou encore, toujours en Italie, le Borgo Santo Pietro, au coeur de la Toscane, élu «meilleur spa romantique».

Une assiette que vous pourriez déguster au Palazzo Fiuggi. image: instagram

Le spa Borgo Santo Pietro, en Toscane, a été élu «spa le plus romantique». image: instagram

L'une des chambres du spa Borgo Santo Pietro. image: instagram

Deux spas en Suisse

Sur les 50 établissements qui figurent dans la liste du Sunday Times, deux suisses. Un petit sacrilège, peut-être, pour le pays qui compte plus de spas prestigieux que de pistes de ski, mais passons. Le premier cité est le Palais Chenot, à Weggis, dans le canton de Lucerne, au bord du lac des Quatre-Cantons.

Le Palais Chenot, à Weggis, dans le canton de Lucerne. image: instagram

Le régime Chenot fait partie des piliers du séjour. image: instagram

Ce grand complexe hôtelier de 5000 mètres carrés, installé au sein d'un «château de conte de fées» de 1850, réussit le pari de mêler une atmosphère luxueuse et «héritage thermal sans égal». Son fondateur n'est autre que le regretté Henri Chenot, considéré comme le «père de la détox».

«A la fin de la semaine, comme d'innombrables fans, top models et PDG, vous émergerez tel un papillon de sa chrysalide, les yeux brillants et plusieurs kilos en moins» The Sunday Times, plein de poésie

Et pour cause: le régime proposé par les cuisines de l'hôtel Chenot, conçu par une armée de grands chefs et de nutritionnistes, ne contient que 850 calories par jour (!). Sans sel, sans sucre, sans beurre, sans caféine, sans farine blanche ni alcool, il inclut en revanche «beaucoup de plantes». Les plats, spartiates, sont tellement délicieux que les invités lèchent presque les assiettes…

Enfin, surtout parce que les portions sont minuscules, de l'avis même de la critique du Sunday Times. Comptez entre 5500 et 7960 francs par personne pour sept nuits.

Le menu journalier se compose de seulement 850 calories par jour. image: instagram

Le spa de l'hôtel Chenot. image: instagram

Enfin, direction la Suisse romande et la clinique La Prairie, près de Montreux. «Plus qu'un spa, c'est un centre de santé holistique high-tech, où les programmes ciblent tous les domaines, de la perte de poids à l'optimisation du potentiel cérébral, en combinant une approche médicale avec des repas raffinés et nutritifs, ainsi que des exercices de respiration zen, de la cryothérapie et de la sonothérapie», s'enthousiasme avec précision le Sunday Times.

Creusé à flanc de falaise, cet «iceberg» moderne n'est pas sans rappeler le repaire d'un méchant de James Bond.

La terrasse baignée de soleil offre une vue sur les eaux turquoise du lac Léman. image: instagram

Au programme, plus concrètement: des soins classiques avec les produits La Prairie, ainsi que des injections aux vertus esthétiques stimulantes (Botox, plasma et cellules souches), des saunas infrarouges, une chambre de cryothérapie et un bunker audio futuriste, où les ondes sonores vibrent et pénètrent les muscles pour une relaxation profonde.

Comme pour de nombreux établissements cités dans la liste du Times, l'alcool est rigoureusement prohibé, de même que la viande rouge. Vous pourrez toujours vous consoler avec le café, qui reste autorisé.

Quant à la nourriture proposée par le chef David Alessandria, les menus sont non seulement «inventifs et vitaminés, mais aussi délicieux et copieux, déclinés dans des couleurs arc-en-ciel», dixit la critique. Last but not least, ils sont même suivis d'un dessert! (Mais uniquement avec des sucres naturels, faut pas pousser. On reste en cure.)

Le Sunday Times salue la qualité des assiettes de la clinique La Prairie. image: instagram

Si les végétaux, les fibres et les ferments dominent, les résidents peuvent choisir parmi quelques options de poisson ou de viande blanche: pintade braisée aux lentilles; pois chiches noirs au yuzu - ou encore version mangue et myrtille du Solero.

Les lits sont «incroyablement confortables», selon le Times. instagram:

Dans chaque chambre, un minibar propose une offre variée: jus de fruits (frais uniquement), tisane et en-cas sains (mais délicieux) livrés quotidiennement. instagram

Le Longevity hub, dans La Clinique La Prairie. image: instagram

Les tarifs, qui varient selon la catégorie de chambre, la saison, ainsi que les extras hors forfait (médecins/spécialistes supplémentaires, esthétique, etc.), commencent à 20 950 francs la semaine pour le programme «Master Detox» - et peuvent s'envoler jusqu'à 50 250 francs pour le «Revitalisation Premium». Une deuxième jeunesse, ça n'a pas de prix.



Comme le montre si bien la série White Lotus... La détente, en 2025, c'est un luxe qu'il faut bien se payer.

