En septembre, l'assemblée des délégués avait approuvé un dépôt de préavis de grève. Des piquets seront organisés, alors que le personnel des Transports publics genevois (TPG) promet également de se mobiliser pour demander une indexation des salaires et une prime.

Le projet de budget n'est «rien de moins qu'une baisse de salaire» , insiste le président. Les syndicats des fonctionnaires réclament une indexation de rattrapage de l'inflation et l'obtention des annuités.

«C'est une première étape», «la route vers le budget est encore longue», a affirmé à Keystone-ATS le président du Cartel intersyndical du personnel de l'Etat et du secteur subventionné, Olivier Baud. Il se réjouit d'une assemblée «convaincue» après le préavis déposé il y a deux semaines.

Plus de 120 participants à l'assemblée du personnel ont validé mardi soir à l'unanimité le débrayage pour s'opposer au projet de budget de l'Etat pour 2023.

Plus de «Suisse»

Quelle commune suisse détient le plus long réseau routier?

La série «Dahmer»: voici ce qui est vrai et ce qui est faux

Les plus lus

Trafic de cocaïne au Tessin: huit personnes ont été arrêtées

La justice tessinoise a clos une enquête de plusieurs mois portant sur un vaste trafic de cocaïne, a-t-elle annoncé lundi. Huit personnes ont été arrêtées depuis mars dernier.

Six ressortissants suisses de Locarno et sa région ainsi que deux Albanais sans statut ont été mis sous les verrous au fil des mois, ont communiqué le Ministère public tessinois et la police cantonale.