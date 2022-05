Boris Bondarev est sous protection policière suisse 24h/24

Selon 24 heures, les chances sont bonnes pour que la Suisse accueille un demandeur d’asile comme Boris Bondarev. Et malgré son départ en tant que diplomate, il n’a pas encore dû remettre sa carte de légitimation à la Confédération – ici aussi, le «délai de courtoisie» de deux mois s’applique. Selon le porte-parole du DFAE Pierre-Alain Eltschinger:

A Genève, un officiel russe clash Poutine et démissionne: «Offrons lui l'asile en Suisse»

La question qui agite le lanterneau politique est maintenant de savoir s'il faut accorder ou non l'asile au diplomate russe. Socialistes et UDC ne sont pas d'accord. 👇

En parallèle, il a envoyé une lettre de protestation à plusieurs personnes par e-mail, qui regorge certes de critiques envers Vladimir Poutine et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, mais elle ne contient aucune confidence sur ses deux décennies de service public.

En règle générale, il s’agit de deux mois. Boris Bondarev peut donc compter sur la protection de la police suisse au moins aussi longtemps, pour autant que le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) le juge nécessaire et donne le mandat correspondant à la Fedpol, ce qui devrait être une formalité.

Le quotidien vaudois explique que l'ex-diplomate va potentiellement à la rencontre de problèmes. Pourquoi? Parce que le Service fédéral de sécurité, une unité de l'Office fédéral de police (Fedpol), a pour mission de garantir la sécurité des membres du Conseil fédéral et des autres fonctionnaires. Il est également responsable de la protection des diplomates étrangers. Mais Boris Bondarev va, désormais, perdre son statut diplomatique. La Suisse continuera-t-elle malgré tout à le protéger? Fedpol répond:

Boris Bondarev, un ex-diplomate russe de 41 ans, est sous la protection 24h/24 de policiers suisses, rapporte 24 heures . Les raisons? Il a quitté lundi, à Genève, le service de la mission de l’ONU de son pays en attaquant le président russe Vladimir Poutine et sa guerre en Ukraine à travers une lettre ouverte. Une protestation qui a eu un retentissement mondial.

Le haut fonctionnaire qui a critiqué Poutine en démissionnant avec fracas lundi. Une prise de position qui l'oblige à être sous surveillance jour et nuit.

Les papiers diplomatiques de Boris Bondarev, qui ne seront bientôt plus valables.

Les papiers diplomatiques de Boris Bondarev, qui ne seront bientôt plus valables. source: keystone

