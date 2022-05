«J'ai honte de mon pays»: à Genève ce haut diplomate russe en a marre de Poutine

Cela fait longtemps qu'on attend, mais aujourd'hui je démissionne de la fonction publique. Trop, c'est trop.



Pendant les vingt ans de ma carrière diplomatique, j'ai vu différents tournants de notre politique étrangère, mais jamais je n'ai eu autant honte de mon pays que le 24 février de cette année. La guerre d'agression déclenchée par Poutine contre l'Ukraine, et en fait contre l'ensemble du monde occidental, n'est pas seulement un crime contre le peuple ukrainien, mais aussi, peut-être, le crime le plus grave contre le peuple russe, avec une lettre Z en gras barrant tous les espoirs et perspectives d'une société libre et prospère dans notre pays.



Ceux qui ont conçu cette guerre ne veulent qu'une chose: rester au pouvoir pour toujours, vivre dans de pompeux palais de mauvais goût, naviguer sur des yachts comparables en tonnage et en coût à l'ensemble de la marine russe, jouir d'un pouvoir illimité et d'une impunité totale. Pour y parvenir, ils sont prêts à sacrifier autant de vies qu'il le faudra. Des milliers de Russes et d'Ukrainiens sont déjà morts pour cela.



J'ai le regret d'admettre qu'au cours de ces 20 années, le niveau de mensonge et de manque de professionnalisme dans le travail du ministère des Affaires étrangères n'a cessé d'augmenter. Cependant, ces dernières années, la situation est devenue tout simplement catastrophique. Au lieu d'informations objectives, d'analyses impartiales et de prévisions sobres, on trouve des clichés de propagande dans l'esprit des journaux soviétiques des années 1930. On a construit un système qui se ment à lui-même.



Le ministre Lavrov est une bonne illustration de la dégradation de ce système. En 18 ans, il est passé d'un intellectuel professionnel et cultivé, que beaucoup de mes collègues tenaient en si haute estime, à une personne qui diffuse constamment des déclarations contradictoires et menace le monde (c'est-à-dire aussi la Russie) d'armes nucléaires!



Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères n'a rien à voir avec la diplomatie. Il ne s'agit que de bellicisme, de mensonges et de haine. Il sert les intérêts d'un petit nombre, d'un très petit nombre de personnes, contribuant ainsi à isoler et à dégrader davantage mon pays. La Russie n'a plus d'alliés, et il n'y a personne à blâmer si ce n'est sa politique imprudente et mal conçue.



J'ai étudié pour être diplomate et je le suis depuis 20 ans. Le ministère est devenu mon foyer et ma famille. Mais je ne peux tout simplement plus partager cette ignominie sanglante, sans esprit et absolument inutile.



Les offres d'emploi sont les bienvenues...